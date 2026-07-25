La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ribadito la sua linea "testardamente unitaria" durante l'intervento alla Festa dell'Unità di Aquileia il 24 luglio 2026, sottolineando la necessità di costruire un'alleanza ampia per rispondere ai bisogni dei cittadini. Schlein ha dichiarato che l'obiettivo è «mettere insieme tutte le forze alternative a questa destra», lavorando non «contro gli avversari, ma sulle cose che vogliamo fare insieme» per migliorare la vita delle persone.

Nel corso dell'evento, la leader dem ha enfatizzato l'importanza di un'alleanza senza veti, focalizzata sui cittadini del Friuli Venezia Giulia.

Le priorità individuate includono la salute, il lavoro dignitoso, le politiche industriali – criticate per la loro assenza negli ultimi quattro anni di governo di destra guidato da Giorgia Meloni – la casa, le pensioni, la scuola e gli asili nido, considerati bisogni fondamentali.

La visione unitaria e le priorità per il Friuli Venezia Giulia

Schlein ha ribadito che «l'alleanza più importante è quella da fare coi cittadini del Friuli Venezia Giulia», insistendo sulla necessità di lavorare su temi concreti che impattano la vita quotidiana. Ha confermato l'intenzione di proseguire su questa linea "testardamente unitaria" anche a livello locale, costruendo coalizioni non in opposizione, ma per realizzare progetti condivisi e rispondere alle esigenze reali della popolazione.

La visita in Friuli e le critiche al governo

La visita di Elly Schlein in Friuli Venezia Giulia ha toccato diverse località significative. Oltre alla partecipazione all'80esima Festa dell'Unità di Aquileia, la segretaria ha visitato i luoghi colpiti dal terremoto, come Gemona e Venzone, rendendo omaggio alle vittime del sisma e definendo la ricostruzione friulana un modello nazionale di solidarietà e collaborazione istituzionale. Durante la sua permanenza, è stata accolta da autorità locali, tra cui la deputata Debora Serracchiani, il segretario provinciale Luca Braidotti e l'assessora Valentina Contessi.

Nel suo intervento, Schlein ha affrontato anche il tema del caro energia, evidenziando come benzina e gasolio abbiano superato i due euro al litro e come l'Italia registri le bollette più alte d'Europa.

Ha criticato l'inazione del governo Meloni e ha rilanciato la proposta del PD di riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini i proventi dell'extra gettito Iva, oltre a chiedere misure strutturali per ridurre la dipendenza dal gas.