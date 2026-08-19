La Fiera di San Bartolomeo, uno degli appuntamenti più antichi e attesi dell'estate fanese, torna a Fano (Pesaro Urbino) dal 24 al 26 agosto 2026. La tradizionale manifestazione coinvolgerà un'ampia rete di operatori, mettendo a disposizione ben 137 stalli per gli ambulanti e offrendo ai visitatori una vasta gamma di prodotti e opportunità di acquisto. L'evento si svolgerà ogni giorno dalle 7 alle 24, seguendo per questa edizione un percorso rivisto in via sperimentale che interesserà le zone di Sassonia, viale Adriatico e il Lido, lungo viale Simonetti.

Oltre alla tradizionale offerta degli ambulanti, la fiera si arricchirà con il mercatino dei produttori agricoli, allestito in viale Colombo, e il mercatino artigianale, che troverà spazio in viale Cairoli. Per gli amanti del buon cibo, un'area dedicata allo street food sarà allestita in largo Gerboni, ampliando così l'offerta enogastronomica e coinvolgendo attivamente il commercio locale e le eccellenze del territorio.

Alberto Santorelli, assessore comunale alle Attività produttive, ha evidenziato il profondo legame dell'evento con l'identità cittadina: “La Fiera di San Bartolomeo è una tradizione profondamente legata all'identità della nostra città. Ampliando l'offerta, coinvolgiamo il commercio locale, i produttori agricoli, gli artigiani e gli operatori del settore alimentare: non sarà soltanto un'occasione di acquisto, ma un luogo da vivere, capace di unire tradizione, socialità e promozione delle eccellenze del territorio”.

Spazi dedicati ai giovani e modifiche alla viabilità

Un'iniziativa particolarmente apprezzata è il ritorno della Fiera Franca dei Ragazzi, ospitata nella tensostruttura di Sassonia per tutte e tre le giornate, con orario dalle 14:30 alle 20. Questo spazio è pensato per permettere a bambini e ragazzi di esporre e scambiare giochi, libri e piccoli oggetti, trasformandoli in protagonisti attivi dell'evento e promuovendo valori come lo scambio, il riuso e le relazioni interpersonali.

Loretta Manocchi, assessora alla Città delle bambine e dei bambini, ha commentato l'importanza di tale iniziativa: “È uno spazio in cui i più giovani non sono semplici spettatori, ma diventano protagonisti, e trasmette il valore dello scambio, del riuso e delle relazioni”.

Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti, il Comune di Fano ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità, come dettagliato nell'ordinanza n. 519. Sono previsti specifici divieti di transito e di sosta lungo viale Adriatico e nelle vie limitrofe nelle fasce serali e notturne, dal 23 al 27 agosto. Inoltre, per agevolare la circolazione, sarà sospesa temporaneamente la Zona a Traffico Limitato (Ztl) di via Nolfi.