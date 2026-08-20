Un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky, a Kiev, è stato colpito durante un attacco russo serale il 20 agosto 2026. L'impatto ha causato la distruzione delle finestre della struttura e lo scoppio di un incendio. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha diffuso la notizia tramite i social.

Nello stesso attacco, un edificio residenziale di cinque piani ha subito danni. Le autorità stanno verificando la presenza di eventuali feriti. Secondo le prime informazioni, alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio nel quartiere Solomensky.

Operazioni di soccorso in corso per accertare condizioni e danni.

Attacchi a Kiev: ospedali, incendi e soccorsi

Il Servizio Statale di Emergenza dell’Ucraina (DSNS) ha riferito che un attacco aereo ha interessato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Shevchenkivski. Qui, l'esplosione ha generato due crateri, danneggiando finestre e una tubatura del gas. I tecnici della compagnia del gas sono intervenuti per contenere la fuga. Bambini e personale medico si trovavano in un rifugio antiaereo; non sono state registrate vittime né feriti all'interno dell'ospedale.

In un'altra area della città, un incendio è divampato in un magazzino, estendendosi su circa 1.200 metri quadrati e causando il ferimento di una persona.

Le squadre di emergenza hanno domato le fiamme. Le autorità locali monitorano la situazione per la sicurezza di residenti e personale coinvolto.

Intervento dei servizi di emergenza e verifiche

Il distretto di Solomensky è stato uno dei luoghi colpiti a Kiev. Il Servizio Statale di Emergenza dell’Ucraina (DSNS) coordina risposta, controllo incendi e salvaguardia della popolazione. Aggiornamenti e verifiche continuano su edifici danneggiati e infrastrutture critiche della città.