Il principe Harry e la moglie Meghan Markle si apprestano a fare ritorno nel Regno Unito alla fine di agosto, un cambiamento significativo nella loro vita familiare. La coppia, trasferitasi negli Stati Uniti nel marzo del 2020 con il figlio Archie, ha risieduto in California, dove è nata la secondogenita Lilibet. I bambini hanno attualmente sette e cinque anni.

Nuova residenza e istruzione dei figli

La famiglia si stabilirà in una residenza privata, non legata alla Corona, situata nell'area metropolitana di Londra, scelta che evidenzia il desiderio di un contesto più discreto.

I figli, Archie e Lilibet, sono stati iscritti a una scuola britannica e inizieranno il percorso scolastico a settembre. La decisione è stata comunicata al Re la domenica precedente, il quale ha accolto con favore l'opportunità di trascorrere più tempo con la famiglia in un ambiente privato e personale.

Status reale e impegni futuri

Lo status del Duca e della Duchessa di Sussex come membri non attivi della Famiglia Reale rimarrà invariato, senza previsioni di cambiamenti. La coppia manterrà le proprie abitazioni a Montecito, in California, e in Portogallo. Meghan continuerà a gestire il suo marchio di lifestyle dalla nuova base britannica. Non sono stati divulgati dettagli specifici riguardo alle disposizioni di sicurezza per la famiglia.

Il Principe e la Principessa del Galles sono stati informati di questa decisione.

Il loro ritorno nel Regno Unito non implica la ripresa di incarichi ufficiali come membri attivi della Famiglia Reale, in linea con la decisione di lasciare la Gran Bretagna oltre sei anni fa, rinunciando ai doveri reali e ai titoli di Altezza Reale. Il Re, pur favorevole a vedere più spesso la famiglia in ambito privato, ha chiarito che la decisione di rendere il Regno Unito la loro residenza principale per un periodo prolungato non è ancora definitiva.