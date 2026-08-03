Gorizia si prepara ad accogliere la ventunesima edizione di 'Gusti di frontiera', la manifestazione enogastronomica che animerà il centro storico dal 24 al 27 settembre 2026. L'evento, atteso e identitario per la città, prevede 17 Borghi tematici e circa 300 stand, offrendo specialità da cinque continenti e oltre cinquanta Stati. Sono attese centinaia di migliaia di visitatori.

La XXI edizione, presentata in conferenza stampa, sfoggia una nuova identità visiva: tessere colorate richiamano cibo di strada e simboli cittadini, evocando ritmo e vivacità.

I Borghi proporranno un percorso culinario tra eccellenze italiane ed europee (Austria, Francia, Balcani, Nord Europa), e sapori da Americhe, Oriente, Africa, Australia. Completano l'offerta Borgo mare, Truck food, Mercatino di gusti e Borgo associazioni. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha definito 'Gusti di frontiera' "uno degli appuntamenti più attesi e identitari" della città.

Dettagli organizzativi e agevolazioni per gli espositori

La macchina organizzativa del Comune di Gorizia è già operativa. Gli operatori interessati possono consultare linee guida e modalità per la manifestazione d’interesse sui siti del Comune e dell’evento. Il termine ultimo per l'invio è fissato alle 23:59 di domenica 24 maggio.

L’assessore ai Grandi eventi, Luca Cagliari, ha definito questa fase il "primo step" per il 2026, frutto di un "grandissimo lavoro" degli uffici.

Le novità nei criteri di valutazione includono maggiore attenzione al decoro degli allestimenti e alla qualità enogastronomica. L’amministrazione incentiva gli operatori locali con agevolazioni specifiche. Gli espositori possono candidarsi singolarmente o in forma associata. Tariffe e norme saranno online dal 27 aprile 2026. Una commissione valuterà le candidature, stilando graduatorie per borgo basate su linee guida, equilibrio dell'offerta, qualità e originalità commerciale. Entro luglio, gli interessati riceveranno via maill'esito (ammissione, con riserva, esclusione).

Orari, viabilità e borghi tematici

La tradizionale suddivisione in borghi geografici si conferma, offrendo ai visitatori un viaggio tra culture e sapori mondiali nel centro di Gorizia. I 17 borghi saranno: Africa, Americhe, Associazioni, Australia, Austria, Europa centrale, Francia, Friuli Venezia Giulia, Italia, Latino e americano, Mare, Mercatino di Gusti, Nord Europa, Oriente, Slovenia e Penisola balcanica, Truck food e Novità. Si valutano modifiche alla disposizione degli spazi per ottimizzare l'esperienza.

Gli orari degli stand: giovedì 24 settembre 12:00-01:00; venerdì 25 e sabato 26 10:30-03:00; domenica 27 10:30-24:00. Limiti musica: giovedì 24:00, venerdì e sabato 02:00, domenica 23:00. Modifiche alla viabilità: dal 20 al 29 settembre, con cronoprogramma della polizia locale per allestimenti, disallestimenti e pulizia in sicurezza.