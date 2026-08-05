Un ragazzo di tredici anni, un giovane turista torinese in vacanza con la sua famiglia a Rimini, è stato fortunatamente ritrovato vivo dopo ore di intensa ricerca. La sua scomparsa, avvenuta mentre nuotava in mare a poca distanza dal padre, aveva generato grande apprensione. L'episodio si è verificato il 5 agosto 2026: intorno alle ore 13, il tredicenne è improvvisamente sparito dalla vista del genitore, che lo stava seguendo dalla battigia.

Il padre del giovane, che stava camminando lungo la battigia, ha perso improvvisamente di vista il figlio.

Temendo il peggio, ha prontamente allertato i bagnini dello stabilimento balneare 92, facendo scattare l'allarme per la scomparsa. Le operazioni di ricerca sono state avviate con la massima urgenza, coinvolgendo la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Capitaneria di Porto. Queste forze hanno coordinato una vasta campagna di ricerca, estesa sia in mare che lungo il litorale, concentrandosi in particolare nell'area tra Bellariva e Marebello.

Le intense operazioni di ricerca e il lieto ritrovamento

Nelle ore successive alla segnalazione della scomparsa, un'ampia mobilitazione si è attivata lungo la costa riminese. Gli altoparlanti della Publiphono hanno diffuso ripetuti appelli per facilitare il ritrovamento del ragazzo.

Per potenziare le attività di ricerca, è stato impiegato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha sorvolato la zona costiera. Dopo ore di angoscia e sforzi congiunti, il giovane è stato finalmente ritrovato intorno alle ore 20, tra gli stabilimenti balneari bagno 95 e bagno 96. Il tredicenne è stato riscontrato in buone condizioni di salute, ponendo fine all'incubo dei familiari e delle squadre di soccorso.

Accertamenti e chiarimenti in Questura

A seguito del felice ritrovamento, il tredicenne è stato accompagnato presso la Questura di Rimini. Qui, è stato ascoltato dalle autorità competenti per chiarire la dinamica degli eventi che hanno portato alla sua temporanea assenza. Le autorità stanno verificando i dettagli di quanto successo durante le ore in cui il ragazzo è rimasto disperso, un periodo che ha generato grande preoccupazione tra i familiari e le forze dell'ordine. L'obiettivo è ricostruire con precisione le circostanze della scomparsa e del successivo ritrovamento.