Nella giornata di domani venerdì 21 agosto 2026 l'oroscopo prevede molta distensione per i nati sotto il segno del Leone. Il segno dell'Ariete invece tornerà primo nella classifica grazie a meritatissimi successi.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Ariete: ritornare in testa alla classifica significherà acquisire nuovi successi sul piano professionale ed economico. Con i sentimenti avrete un rapporto di completa fiducia reciproca, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

2° Sagittario: vivrete una giornata molto redditizia sul lavoro. Potreste anche ottenere una promozione o un aumento grazie al duro lavoro a cui vi siete sottoposti nelle giornate precedenti. La passione di coppia sarà la ciliegina sulla torta.

3° Acquario: secondo l'oroscopo avrete a che fare con un cambiamento che porrà fine a una parentesi della vostra vita abbastanza faticosa. Ritornerà una amicizia dal passato che vi permetterà di trascorrere una serata indimenticabile.

4° Leone: relax. Finalmente potrete godervi i frutti del vostro lavoro riposando come si deve. Al momento gli impegni potranno essere rimandati o delegati a qualcun altro all'interno del contesto di lavoro. Nella vostra storia d'amore ci sarà tanta tenerezza.

5° Bilancia: avrete in programma una giornata all'insegna del divertimento e delle distrazioni. Le stelle suggeriscono di ravvivare anche l'atmosfera all'interno del contesto familiare ma soprattutto quello di coppia.

6° Toro: in rialzo. Final darete una scrollata ai sentimenti e rivaluterete anche una amicizia che con il tempo è andata deteriorandosi. Sarà anche il momento di sviluppare nuovi programmi sia professionali che di carattere personale.

La seconda parte

7° Pesci: troverete supporto emotivo da chi meno ve lo aspettate. Il lavoro assorbirà gran parte della giornata, impedendovi anche di trascorrere del tempo libero con il partner, ma arriveranno delle gratificazioni niente male.

8° Gemelli: non avrete voglia di soddisfare le aspettative degli altri in questo momento, eppure potreste incappare in una situazione abbastanza scomoda in ogni caso.

L'oroscopo suggerisce di essere meno impulsivi possibile.

9° Cancro: generare un litigio in questo momento potrebbe essere dannoso per molte relazioni in atto. Sarà bene evitare conflitti in questo momento, preferendo di allontanarvi da tutto ciò che vi fa stare male.

10° Capricorno: scoprire un lato di voi che non conoscevate potrebbe essere una sorpresa molto più forte di ciò che vi aspettavate. In amore subentrerà un momento di crisi che starà a voi placare. Non ci saranno particolari novità in famiglia.

11° Scorpione: l'esigenza di isolarvi da tutto e da tutti sarà molto più profonda di quel che penserete in un primo momento. Dovrete prendere una decisione molto importante e sofferta sul piano economico.

Ci sarà molto da fare sul lavoro.

12° Vergine: secondo l'oroscopo di domani, non sarete pronti per fare un passo in avanti nella coppia. Inevitabilmente finirete per farne molti indietro. Sarete molto sottotono sul lavoro, sarà bene ricercare le cause di questo malumore.