Nella giornata di domani giovedì 20 agosto 2026 l'oroscopo annuncerà tanto romanticismo per il segno del Sagittario e per il segno zodiacale del Leone. Arriveranno miglioramenti per i nati sotto il segno dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Acquario: farete faville sul piano professionale. Ora i vostri sogni potrebbero finalmente diventare realtà grazie alla costanza e alla dedizione che ci metterete sul lavoro.

Gli incontri saranno meravigliosi.

L'amore finalmente sarà lì ad attendervi.

2° Bilancia: gli stimoli sul lavoro vi porteranno idee straordinarie, secondo l'oroscopo. I guadagni saliranno in modo considerevole, mentre la coesione con i colleghi si farà più piacevole e intensa. Nel rapporto di coppia avrete una giornata passionale.

3° Leone: assolverete molti dei vostri compiti professionali in modo impeccabile, secondo quanto previsto dall'oroscopo. In amore avrete finalmente il coraggio di fare quel passo in avanti che seve per consolidare la vostra relazione.

4° Sagittario: romantici. Tirerete fuori il vostro lato più romantico con il partner, riuscendo a fare capire cosa provate realmente. Se siete single, un gioco di sguardi potrebbe fare molto di più che utilizzare semplici parole.

5° Ariete: le decisioni che prenderete nella giornata di domani saranno pregne di saggezza e perspicacia. L'oroscopo prevede molte novità in amore, sicuramente non ci sarà da annoiarsi. Il lavoro vi darà enormi soddisfazioni.

6° Gemelli: ci saranno miglioramenti nei rapporti familiari, ma anche nuove amicizie che vi faranno uscire dalla negatività. Avrete bisogno di qualcosa di più stimolante sul lavoro, ma i guadagni saranno ben oltre le aspettative.

La seconda parte

7° Pesci: troverete il modo di evitare la stanchezza con poche e semplici mosse. Ci sarà qualcosa sul lavoro per cui avrete necessità di pensare, di conseguenza avrete bisogno anche di più tempo. In amore riceverete tanta tenerezza.

8° Vergine: avrete la necessità di rallentare sul lavoro e di prendervi una pausa, seppur breve. L'oroscopo consiglierà di delegare questioni lavorative troppo gravose ad altri. La cura del corpo sarà fondamentale.

9° Capricorno: fra gli obiettivi della giornata di domani ci sarà quello di consolidare molte amicizie che però vi sfuggono di mano. Sarà bene lasciare andare ciò che non ha più motivo di essere. L'Oroscopo prevede un po' di stress.

10° Toro: avrete bisogno di una persona amica a cui confidare i vostri pensieri. Tenervi tutto dentro in questo momento potrebbe essere deleterio per la vostra mente. Ci saranno questioni familiari per cui sarà previsto il vostro intervento.

11° Scorpione: al momento non riuscirete a gestire lo stress e l'ansia per quel che concerne il lavoro e gli affari.

In famiglia e con il partner arriverà qualche nube grigia. Al momento non avrete molta pazienza nel dialogo, secondo l'oroscopo.

12° Cancro: dovreste fare delle rinunce per perseguire un bene più importante. Sicuramente vi costerà molto questo tipo di sacrificio, ma verrete ripagati a tempo debito. L'oroscopo suggerisce di non fare cose troppo stressanti.