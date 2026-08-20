L'oroscopo del weekend del 22 e 23 agosto 2026 si apre con un cielo vivace e dinamico, ma si chiude con un clima decisamente più concreto. Nella giornata di sabato il Sole lascia il Leone ed entra in Vergine, inaugurando una fase in cui organizzazione e pragmatismo prenderanno gradualmente il posto dell'impulsività. Nel frattempo, Venere in Bilancia continua a favorire i rapporti affettivi e i nuovi incontri, mentre Mercurio e Giove in Leone aiutano chi desidera mettersi in mostra o chiarire una situazione rimasta in sospeso.

Il passaggio della Luna dal Sagittario al Capricorno porterà un cambio di ritmo tra sabato e domenica: la prima giornata sarà ideale per svagarsi e condividere il tempo con le persone care, la seconda inviterà invece a fare il punto su progetti e impegni.

Previsioni oroscopo weekend 22 e 23 agosto segno per segno

Ariete: Il desiderio di fare mille cose rischierà di scontrarsi con qualche responsabilità che non potrete più rimandare. Saturno nel vostro segno continua infatti a chiedervi maggiore disciplina, mentre Marte in Cancro potrebbe creare qualche tensione nell'ambiente familiare. Sabato sarà la giornata migliore per uscire, organizzare un incontro o dedicarsi agli amici, mentre domenica sarà utile rallentare e programmare con calma la settimana successiva. In amore servirà un pizzico di pazienza in più. Voto 7️⃣

Toro: riuscirete a sfruttare meglio questo weekend secondo l'oroscopo. L'ingresso del Sole in Vergine rafforzerà la vostra voglia di costruire qualcosa di importante, mentre Venere continuerà a sostenere i rapporti sentimentali.

Chi vive una relazione stabile potrà affrontare un discorso rimasto in sospeso con maggiore serenità. Anche i single avranno buone occasioni per fare nuove conoscenze. Domenica sarà perfetta per dedicarsi alla casa o alla famiglia. Voto 8️⃣

Gemelli: Fine settimana movimentato, proprio come piace a voi. Urano nel segno e Mercurio in Leone favoriranno contatti, inviti e piccoli spostamenti che potrebbero regalarvi emozioni inattese. Sabato sarà la giornata più vivace, mentre domenica potrebbe portarvi a riflettere su una scelta economica o lavorativa. In amore cercate di essere più chiari, evitando messaggi ambigui. Voto 8️⃣

Cancro: Il rapporto con il partner potrebbe richiedere qualche attenzione in più, soprattutto se nelle ultime settimane sono rimaste in sospeso alcune questioni.

Marte continua il suo transito nel vostro segno e aumenta la determinazione, ma anche l'impulsività. Sarà importante non reagire d'istinto davanti a una provocazione. Sul fronte lavorativo potrebbe arrivare un'idea utile per settembre. Voto 7️⃣

Leone: Sarete tra i protagonisti del weekend grazie al sostegno di Mercurio e Giove, che continueranno a favorire incontri, occasioni e soddisfazioni personali. L'ingresso del Sole in Vergine non spegnerà il vostro entusiasmo, ma vi inviterà a trasformare le idee in progetti concreti. In amore ci sarà spazio per emozioni sincere, mentre chi è single potrebbe fare un incontro destinato a lasciare il segno. Voto 8️⃣

Vergine: Questo sarà il vostro momento.

L'arrivo del Sole nel segno segnerà l'inizio di una fase decisamente più favorevole, soprattutto per chi desidera ripartire dopo settimane complicate. Anche Venere in Bilancia continuerà a sostenere il dialogo e i rapporti con le persone più vicine. Domenica potrebbe arrivare una conferma importante oppure una proposta da valutare con attenzione. Voto 9️⃣

Bilancia: L'amore sarà il vero protagonista del vostro fine settimana. Venere nel segno renderà più semplici i chiarimenti e favorirà i nuovi incontri. Se avete intenzione di fare un passo avanti in una relazione, questo sarà il momento giusto. Sabato sarà ideale per uscire e socializzare, mentre domenica vi inviterà a dedicare più tempo alla famiglia.

Anche il lavoro potrebbe regalarvi una buona intuizione in vista della nuova settimana. Voto 9️⃣

Scorpione: Non tutto andrà secondo i programmi e sarà proprio questo a innervosirvi maggiormente. Il cambio di segno del Sole vi aiuterà comunque a guardare le situazioni da una prospettiva diversa, evitando decisioni affrettate. In amore servirà maggiore disponibilità al dialogo, mentre domenica sarà preferibile evitare discussioni legate a questioni economiche o familiari. Voto 6️⃣

Sagittario: La Luna nel vostro segno durante la prima parte del weekend vi regalerà entusiasmo e voglia di stare in compagnia. Saranno favorite le gite, i viaggi brevi e tutte le attività all'aria aperta. Con il passaggio della Luna in Capricorno, domenica sarà invece più utile per sistemare alcune questioni pratiche e organizzare i prossimi impegni.

L'amore tornerà a regalarvi belle soddisfazioni. Voto 8️⃣

Capricorno: La seconda parte del weekend parlerà decisamente la vostra lingua. L'ingresso della Luna nel segno, unito al Sole in Vergine, vi permetterà di affrontare ogni situazione con lucidità e concretezza. Potreste prendere una decisione importante riguardo alla casa, alla famiglia o a un progetto personale. In amore ci sarà bisogno di qualche attenzione in più, ma il dialogo non mancherà. Voto 8️⃣

Acquario: Avrete bisogno di ritagliarvi qualche momento tutto per voi. Le tante sollecitazioni degli ultimi giorni potrebbero avervi lasciato un po' di stanchezza, anche se Mercurio in opposizione continuerà a rendere vivaci i confronti con partner e collaboratori.

Evitate di voler avere sempre l'ultima parola. Domenica sarà più serena rispetto a sabato. Voto 7️⃣

Pesci: Qualche piccola incomprensione potrebbe rendere meno rilassato il fine settimana, soprattutto nei rapporti di coppia. L'ingresso del Sole in opposizione inaugurerà una fase in cui sarà necessario chiarire alcune dinamiche rimaste irrisolte. Nulla di preoccupante, ma sarà importante affrontare ogni discorso con sincerità. Domenica porterà consigli preziosi da parte di una persona fidata e vi aiuterà a guardare avanti con maggiore ottimismo. Voto 6️⃣