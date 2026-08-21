Il lungomare di Pesaro si prepara ad accogliere un evento all'insegna dello sport e della socialità: la Pesaro Challenge Run. Sabato 5 settembre, con partenza alle ore 19:30 da Piazzale della Libertà, prenderà il via questa corsa non competitiva di sette chilometri, inserita nell'ambito della più ampia manifestazione Pesaro Challenge.

Organizzata da Atletica Banca di Pesaro, l'iniziativa si distingue per la sua formula inclusiva e accessibile a tutti. Non ci saranno cronometri né classifiche generali, ma l'opportunità di vivere un'esperienza collettiva, godendo del piacere della corsa in compagnia al tramonto.

Le iscrizioni sono gratuite e potranno essere effettuate direttamente sul posto, dalle 18:00 alle 19:15, senza che sia richiesta alcuna preparazione atletica specifica.

Gli organizzatori hanno voluto sottolineare lo spirito dell'evento: “Non serve essere atleti né inseguire un tempo – l’importante è esserci e divertirsi”. Questo approccio mira a coinvolgere un pubblico eterogeneo, di ogni età e livello di allenamento, promuovendo la partecipazione e la condivisione di un momento di benessere fisico e aggregazione.

Dettagli e riconoscimenti per i partecipanti

La Pesaro Challenge Run non mancherà di offrire momenti di stimolo e divertimento. L'ultimo chilometro del percorso, denominato "Km Lanciato", si trasformerà in una sfida finale che premierà il primo uomo e la prima donna a tagliare il traguardo.

L'Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) assegnerà inoltre riconoscimenti ai primi tre classificati di ciascuna categoria, aggiungendo un tocco di sana competizione all'evento.

Per tutti i partecipanti, l'occasione sarà arricchita da ulteriori iniziative. Sono previsti premi a estrazione tra tutti coloro che prenderanno parte alla corsa. Inoltre, i primi cento iscritti riceveranno una maglietta griffata King. Il Ristorante Giro di Boa offrirà acqua per rinfrescare gli atleti, e per tutti sarà disponibile uno sconto del 20% su cibo e birra artigianale, trasformando la serata in un'ulteriore occasione di convivialità.

L'impegno di Atletica Banca di Pesaro

L'organizzazione di questa manifestazione è curata da Atletica Banca di Pesaro, una società sportiva con una lunga storia, fondata nel 1975.

Da decenni, la società si dedica alla promozione dell'atletica leggera e all'organizzazione di eventi aperti alla cittadinanza. Il suo impegno si estende alla diffusione della pratica sportiva tra giovani e adulti, attraverso l'organizzazione di corsi, attività e manifestazioni che mirano a coinvolgere tutte le fasce d'età.

L'obiettivo primario di Atletica Banca di Pesaro è favorire la partecipazione e la socializzazione attraverso lo sport, valorizzando il territorio e rafforzando il senso di comunità locale. La Pesaro Challenge Run rappresenta un esempio concreto di questa missione, proponendosi come un appuntamento fisso nel calendario degli eventi pesaresi che celebra lo sport come strumento di benessere e aggregazione.