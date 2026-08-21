È stata rintracciata in buone condizioni di salute la donna che era scomparsa nella notte tra martedì e mercoledì a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. Le intense ricerche, avviate nel pomeriggio di mercoledì e coordinate dalla prefettura di Fermo, hanno visto un vasto dispiegamento di forze e risorse.

La signora è stata individuata a ridosso di un sottopassaggio di via Francia, sempre a Porto Sant’Elpidio. Sebbene cosciente e apparentemente in buone condizioni, è stata comunque affidata alle cure del personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.

A localizzarla sarebbero stati i vigili del fuoco, impegnati sul campo anche con le loro unità cinofile. L'allarme per la sua scomparsa era stato lanciato dal marito nella notte tra martedì e mercoledì, un'azione che aveva prontamente attivato il piano ricerche persone scomparse da parte della prefettura.

Il dispiegamento di forze e il coordinamento dei soccorsi

Le operazioni di ricerca hanno coinvolto un'ampia rete di enti e associazioni. Oltre ai vigili del fuoco, che hanno utilizzato anche droni per il monitoraggio aereo e le unità cinofile per le ricerche a terra, hanno partecipato le forze dell'ordine, la guardia costiera – che ha pattugliato il tratto di mare antistante Porto Sant’Elpidio – e i volontari della protezione civile, i quali hanno fornito un prezioso supporto logistico e operativo sul territorio.

L'azione coordinata di tutti i soggetti coinvolti ha permesso di coprire rapidamente le aree considerate più a rischio e di concentrare gli sforzi nei punti strategici, come sottopassi e zone limitrofe alla città, rivelandosi fondamentale per il ritrovamento.

Il sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella, ha espresso grande sollievo per l'esito positivo delle ricerche. “Finalmente la notizia che tutti aspettavamo,” ha dichiarato il primo cittadino. “La signora scomparsa è stata trovata ed è in buone condizioni. Un grazie di cuore alla macchina dei soccorsi e a tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche.”

Il protocollo per le persone scomparse attivato dalla Prefettura

Il piano ricerche persone scomparse, attivato dalla prefettura di Fermo, rappresenta un protocollo operativo essenziale per la gestione di situazioni simili.

Esso prevede un coordinamento sinergico tra le varie forze di polizia, i vigili del fuoco, la protezione civile e i servizi sanitari, con l'obiettivo di garantire una risposta tempestiva ed efficace in caso di allontanamento di persone. Il protocollo stabilisce la rapida attivazione delle risorse disponibili, la raccolta accurata delle segnalazioni e una pianificazione strategica delle aree di ricerca. L'impiego di tecnologie avanzate, come droni e unità cinofile, è parte integrante di questo sistema, mirato ad aumentare l’efficienza e la probabilità di successo delle operazioni.

La stretta collaborazione tra tutti gli enti coinvolti e la tempestività dell’intervento hanno permesso di ritrovare la donna in condizioni di sicurezza, portando a una conclusione positiva delle complesse ricerche condotte a Porto Sant’Elpidio.