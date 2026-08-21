Maurizio Sarri, tecnico dell'Atalanta, ha analizzato il pareggio (0-0) contro l'Hapoel Tel Aviv nel playoff di andata di Conference League, disputato a Bergamo il 20 agosto 2026. Sebbene risultato e prestazione siano stati giudicati positivi, Sarri ha evidenziato criticità offensive, suggerendo che la squadra "pensi ancora troppo".

Le Riflessioni di Sarri sulla Manovra Offensiva

Il tecnico ha sottolineato come "nella fase offensiva siamo ancora in fase pensante, alla ricerca di automatismi, perdendo quel secondo in più". Questa lentezza decisionale impatta la fluidità del gioco.

Sarri ha aggiunto che la squadra ha "cercato più le linee esterne", ma ha ribadito che la velocità della manovra è un aspetto "da migliorare" con urgenza per essere più incisivi.

La Gara di Ritorno: Senza Paura per il Risultato

Guardando alla decisiva gara di ritorno, Sarri ha lanciato un chiaro messaggio: "Al ritorno bisogna entrare in campo senza paura per strappare un risultato positivo". Ha espresso fiducia, affermando: "Ce la possiamo fare", pur riconoscendo che il match sarà "un'altra battaglia" intensa e combattuta.

Il Profilo dell'Hapoel Tel Aviv: Un Avversario di Qualità

Già prima dell'andata, Sarri aveva avvertito l'Atalanta sulla forza dell'Hapoel Tel Aviv, definendola "una squadra molto più forte del preventivato, di qualità e ripartenze".

Un avversario che "merita rispetto" e che si sarebbe rivelato "una battaglia". Il tecnico aveva enfatizzato la necessità di affrontare il doppio confronto con "un grande livello di determinazione e di voglia", considerandolo una "partita di 180 minuti". Aveva infine descritto le caratteristiche tecniche dell'Hapoel, evidenziando la "qualità dei centrocampisti" e la loro "capacità di ripartenza".

Contesto Europeo e Aggiornamenti sulla Rosa

Sarri ha infine ricordato le difficoltà storiche delle squadre italiane nei preliminari europei, spesso "dovute alla preparazione estiva". Ha concluso con un breve aggiornamento sulle condizioni fisiche di Charles e Ahanor.