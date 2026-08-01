L'estate entra nella sua fase più vivace e l'oroscopo della settimana dal 3 al 9 agosto invita a vivere con entusiasmo tutto ciò che questa stagione ha da offrire. Tra vacanze, giornate al mare, serate in compagnia e nuovi incontri, le stelle favoriscono la voglia di stare insieme e di lasciarsi alle spalle le tensioni accumulate negli ultimi mesi.

Il Sole continua il suo transito nel segno del Leone, regalando energia, creatività e desiderio di mettersi in gioco, mentre Mercurio retrogrado nel Leone invita a riflettere prima di prendere decisioni importanti o affrontare confronti delicati.

Venere in Bilancia favorisce il dialogo, la complicità e gli incontri, mentre Marte in Gemelli sostiene iniziativa, dinamismo e capacità di adattarsi ai cambiamenti.

Il Leone potrà contare su un cielo ricco di occasioni per mettersi in evidenza, mentre la Bilancia vivrà una settimana particolarmente armoniosa nei sentimenti. Buone prospettive anche per i Gemelli, brillanti soprattutto sul lavoro, mentre l'Acquario dovrà evitare inutili tensioni nelle relazioni.

Previsioni oroscopo dal 3 al 9 agosto 2026 segno per segno

Ariete: sarà una settimana in calo per quanto riguarda i sentimenti. Il passaggio di Venere in opposizione potrebbe aprire a qualche incomprensione con il partner, che dovrete saper gestire.

Nel lavoro Marte sostiene la vostra intraprendenza, ma Mercurio retrogrado consiglia di controllare bene documenti e dettagli prima di prendere decisioni importanti. La fortuna sarà discreta e potrebbe regalarvi una piacevole sorpresa. Voto - 8️⃣

Toro: il periodo vi invita a rallentare e a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore sarà importante ascoltare di più la persona amata, evitando inutili ostinazioni. Chi è single potrebbe preferire la tranquillità agli incontri occasionali. Sul lavoro sarà una settimana utile per consolidare quanto costruito finora, senza avere fretta di cambiare direzione. La fortuna sarà presente soprattutto nelle questioni pratiche ed economiche. Voto - 7️⃣

Gemelli: Marte continua a regalarvi energia e spirito d'iniziativa.

Saranno giorni favorevoli per portare avanti nuovi progetti, avviare collaborazioni o organizzare al meglio gli impegni delle prossime settimane. In amore la leggerezza sarà il vostro punto di forza: le coppie ritroveranno sintonia, mentre i single sapranno conquistare con spontaneità e simpatia. La fortuna accompagnerà gli spostamenti e le nuove conoscenze. Voto - 9️⃣

Cancro: dopo settimane intense sentirete il bisogno di vivere il periodo con maggiore serenità. In amore il dialogo sarà fondamentale per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso, soprattutto se Mercurio retrogrado riporterà a galla vecchi discorsi. Con Venere in quadratura non ci sarà tanto spazio per i sentimenti, ma in ogni caso, provateci.

Nel lavoro evitate di lasciarvi condizionare dalle emozioni e procedete con ordine. La fortuna sarà altalenante, ma sufficiente per aiutarvi a superare qualche piccolo contrattempo. Voto - 7️⃣

Leone: siete ancora tra i protagonisti dello zodiaco. Il Sole nel vostro segno continua a regalarvi fascino, sicurezza e voglia di vivere pienamente questa estate. In amore saprete trasmettere entusiasmo e coinvolgere il partner in nuovi progetti, mentre chi è single attirerà facilmente l'attenzione grazie a Venere in sestile. Nel lavoro avrete idee brillanti, ma Mercurio retrogrado suggerisce di non avere fretta nel definire accordi o prendere decisioni definitive. La fortuna vi accompagnerà soprattutto nelle relazioni sociali.

Voto - 9️⃣

Vergine: sarà una settimana utile per organizzare il futuro con maggiore lucidità. In amore non mancheranno momenti piacevoli, anche se sarà importante esprimere ciò che provate senza lasciare spazio ai dubbi, ora che Venere lascerà il vostro cielo. Sul lavoro la vostra precisione continuerà a fare la differenza e vi permetterà di risolvere situazioni rimaste in sospeso. La fortuna crescerà nella seconda parte della settimana, favorendo piccoli successi personali. Voto - 8️⃣

Bilancia: Venere nel vostro segno renderà questa settimana una delle più piacevoli dell'intero periodo estivo. Le coppie vivranno giornate ricche di armonia e complicità, mentre i single potranno fare incontri destinati a lasciare il segno.

Nel lavoro la diplomazia sarà la vostra arma migliore per risolvere una questione delicata o rafforzare una collaborazione. La fortuna sarà dalla vostra parte, soprattutto nelle relazioni e nei nuovi contatti. Voto - 8️⃣

Scorpione: il cielo invita a non lasciarvi guidare soltanto dall'istinto. In amore sarà necessario chiarire ciò che vi pesa senza alimentare tensioni inutili. Chi vive una relazione stabile potrà rafforzare il legame attraverso un confronto sincero. Nel lavoro sarà una settimana favorevole per rivedere strategie e preparare nuovi obiettivi, senza pretendere risultati immediati. La fortuna sarà moderata, ma vi permetterà di cogliere un'opportunità interessante. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'estate continua a regalarvi entusiasmo e voglia di avventura.

In amore ritroverete spontaneità e desiderio di condividere nuove esperienze con il partner, mentre i single saranno particolarmente favoriti negli incontri durante viaggi o spostamenti. Sul lavoro non mancheranno idee interessanti, ma sarà importante selezionare con attenzione i progetti davvero promettenti. La fortuna accompagnerà le iniziative più coraggiose. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una settimana utile per fare il punto della situazione. In amore serviranno pazienza e disponibilità reciproca per superare qualche piccola distanza emotiva causata da Venere. Sul lavoro potreste rivedere alcune strategie o correggere un progetto prima di rilanciarlo con maggiore convinzione. Mercurio retrogrado suggerisce prudenza nelle comunicazioni con colleghi e collaboratori.

La fortuna procederà lentamente, ma in modo costante. Voto - 7️⃣

Acquario: Venere favorevole vi aiuterà a recuperare dialogo e serenità, ma il Sole e Mercurio opposti potrebbero rendervi più nervosi del previsto. Evitate discussioni impulsive con il partner o con persone vicine. Se siete single, meglio non giudicare troppo in fretta chi conoscete in questo periodo. Sul lavoro alcune situazioni richiederanno pazienza e flessibilità prima di trovare una soluzione soddisfacente. La fortuna sarà migliore nel fine settimana. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà una settimana tranquilla e piacevole da vivere, soprattutto se riuscirete a concedervi qualche momento di relax. In amore ritroverete serenità e disponibilità verso il partner, mentre i single potrebbero fare una conoscenza interessante in un contesto insolito.

Sul lavoro sarà il momento giusto per consolidare ciò che avete costruito nelle ultime settimane, senza lasciarvi distrarre da obiettivi poco realistici. La fortuna sarà positiva nelle questioni pratiche e familiari. Voto - 8️⃣