Buone notizie per i fan di Chiara Ferragni e #Fedez, infatti Chiara Ferragni fa la sua prima apparizione sui social dopo il parto. Leone, il primogenito dell'influencer Chiara Ferragni e del suo futuro marito Fedez, è nato [VIDEO] nella notte tra il 19 e il 20 marzo a Los Angeles, nell'ospedale Cedars-Sinai Hospital, dove sono stati raggiunti dai genitori di entrambi. Leone Lucia Ferragni è venuto alla luce con circa tre settimane di anticipo a causa di un invecchiamento precoce della placenta, ma sembra che sia il bambino che i genitori godano di ottima salute.

E che il primogenito di Chiara e di Fedez sia in gran forma, si può notare con chiarezza anche dalla prima foto 'postata' sui social dalla neomamma.

I 23 milioni di followers dei due promessi sposi saranno contenti di apprendere che Chiara Ferragni si è fatta viva sui social pubblicando la prima foto di famiglia. La foto è apparsa sia su Facebook, precisamente sulla pagina "The blond salad by Chiara Ferragni" sia sul profilo Instagram dell'influencer.

Un bel quadretto che ritrae Fedez, Chiara mentre si danno un tenero bacio e il loro 'baby raviolo', ancora in ospedale, ma la felicità che stanno provando è palese sui loro volti. Anche Fedez sul suo profilo Instagram ha pubblicato la stessa foto scrivendo "Per la festa del papà è nato un piccolo leone."

La prima foto di Leone ha già ricevuto molti 'like' e commenti di auguri da parte dei fan e si suppone che questa sarà la prima di una lunga serie di foto che i neogenitori posteranno sui loro profili social.

Il silenzio sui social

Dopo mesi in cui Fedez e Chiara sui loro profili social hanno documentato tutto il percorso della gravidanza, all'improvviso per più di 24 ore i loro social si sono fermati. I fan avevano già sospettato che Leone stesse per nascere, quando i profili Instagram di entrambi i genitori sono rimasti inattivi per molte ore.

La notizia della nascita infatti, non sarebbe stata data né da Fedez né da Chiara, ma bensì è arrivata in Italia tramite altre fonti. Fedez e Chiara hanno già dichiarato che dopo il parto torneranno presto a Milano, dove hanno acquistato una casa, ma fin quando questa non sarà pronta i due alloggeranno in un hotel.

Il matrimonio

Dopo la nascita del primogenito e dopo l'epica proposta di matrimonio di Fedez all'Arena di Verona non resta che organizzare le nozze. Sul matrimonio ancora non si hanno notizie certe, ma i due hanno già annunciato che si sposeranno entro l'anno, probabilmente in estate, forse a Noto in Sicilia per rendere omaggio alle origini della Ferragni. #chiaraferragni #leo