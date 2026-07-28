Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano che Sadakat sarà costretta a confessare ad Alya uno dei segreti più dolorosi del suo passato. Dopo aver scoperto da Uğur che Ecmel potrebbe essere il vero padre di Boran, Alya affronterà la suocera e pretenderà delle spiegazioni. Sadakat confermerà i sospetti della nuora, portando alla luce una verità sul passato che metterà subito in allarme Alya per la sicurezza di Deniz.

Spoiler Far Away, Sadakat confessa: 'Boran è figlio di Ecmel'

La rivelazione ricevuta da Uğur sconvolgerà Alya.

Il medico le rivelerà infatti che Boran e Cihan non sono fratelli da parte di padre e che il vero genitore del defunto marito sarebbe proprio Ecmel.

Alya inizialmente non crederà alle sue parole. Per lei Boran è sempre stato figlio di Azem Albora, proprio come Cihan. Il dubbio, però, sarà troppo importante per essere ignorato, soprattutto perché la verità potrebbe avere conseguenze su Deniz.

Decisa a scoprire la verità, Alya tornerà subito alla villa e affronterà Sadakat a viso aperto: "Il padre di Boran è Ecmel?".

Sadakat capirà che il segreto custodito per tanti anni è ormai venuto alla luce e risponderà senza più nascondersi: "È vero. Boran è figlio di Ecmel".

'Ecmel mi gettò da un precipizio', la confessione di Sadakat

Alya chiederà spiegazioni e Sadakat le racconterà una parte drammatica della propria giovinezza, spiegando perché il nome del vero padre di Boran sia rimasto nascosto così a lungo: "Quel demonio, quando avevo appena 17 anni ed ero incinta, mi gettò da un precipizio e mi lasciò lì a morire".

A salvarle la vita sarebbe stato invece il padre di Cihan, che la soccorse e le rimase accanto.

Per Sadakat si tratterà di una ferita mai dimenticata, ma Alya, pur comprendendo il dolore della suocera, non riuscirà ad accettare che un segreto tanto importante le sia stato nascosto.

Alya contro Sadakat: 'Deniz è in pericolo'

La preoccupazione di Alya sarà rivolta soprattutto a Deniz.

Si renderà conto che, se Boran è davvero figlio di Ecmel, suo figlio è il nipote dell'uomo che Sadakat descrive come estremamente pericoloso.

"Mi dispiace per quello che hai vissuto, ma devi capire anche me. Dovevo saperlo, eri obbligata a dirmelo", ribatterà Alya.

La domanda diventerà ancora più dolorosa quando penserà alla sicurezza del bambino: "Come avete potuto tenere Deniz qui sapendo che esisteva un pericolo del genere?".

Sadakat sosterrà di non aver potuto rivelare la verità, mentre Alya inizierà a temere ciò che potrebbe accadere qualora Ecmel scoprisse di essere il nonno di Deniz.

'Come salverò Deniz?': Alya terrorizzata nelle prossime puntate di Far Away

Alya sarà terrorizzata dalla possibilità che il segreto arrivi a Ecmel.

Uğur le avrà già prospettato uno scenario inquietante: una volta scoperto il legame di sangue con Boran, Ecmel potrebbe interessarsi a Deniz e cercare di rivendicare il proprio ruolo di nonno.

"Ecmel lo scoprirà? Che cosa farò? Come proteggerò mio figlio?", si domanderà Alya, ormai sopraffatta dalla paura.