Finalmente l'attesa è finita, al via temptation island vip 2018. Questa prima edizione della versione VIP (Very important people) del docu-reality prodotto da Maria De Filippi vede alla conduzione Simona Ventura. Il format è identico alla versione originale, con la differenza che a partecipare sono personaggi già noti nel mondo dello spettacolo. A fine puntata i top e i flop della serata.

Diretta Temptation Island V.I.P, la prima puntata

E' iniziata finalmente la prima puntata di Temptation Island VIP 2018

Simona Ventura ci presenta le coppie in gara.

Prima discussione tra Ursula e Sossio prima dello sbarco

21.45 - Le coppie sbarcano sull'Isola delle tentazioni, ma manca Valeria!

Ed ecco la 'ritardataria' Valeria Marini

21.50 - Le ragazze e i ragazzi stanno per incontrare tentatori/tentatrici

22.02 - Inizia il gioco delle ghirlande

22.08 - Fidanzate e fidanzate stanno per separarsi.

Non si vedranno per 21 giorni. Dopo questo periodo decideranno se uscire insieme

22.14 - Nilufar e Giordano sono già preoccupati

22.17 - Valeria e il tentatore Ivan sembrano aver subito trovato una bella intesa e si 'appartano' in spiaggia

22.20 - Le coppie sono separate solo da pochissime ore e già c'è un video per il fidanzato della Marini, PatrickIvan a Valeria: 'Il tuo è un carattere particolare. Sei brava a spiegare, potresti essere la mia professoressa. Io prima di venire qua ho visto che eri una concorrente e ho pensato di mandarti un messaggio ma poi ho pensato che non sarebbe stato carino. Se te lo avessi mandato cosa avresti pensato?'

Ivan: 'Se ti dico che sono di sangue caliente, tu cosa mi dici?'Valeria: 'Lo sono anch'io. Ho freddo'Ivan: 'Tu sei calda, perché hai il sangue che bolle'

22.25 - Si ritorna da Patrick, che commenta così quanto visto: 'Non ho visto nulla di grave, non mi fa piacere però non è che...'

22.28 - Ma per Patrick non è finita qui, viene di nuovo chiamato nel Pinnetu per visionare nuove immagini di Valeria

22.38 - Patrick: 'Sta facendo la stupida, mi dispiace dirlo...Ho visto una persona che non è lei, io sono deluso! Io non ho detto ad una ragazza di venire dentro'

22.45 - Sossio Aruta sembra trovarsi molto a suo agio con le tentatrici del villaggio.

L'ex calciatore prende di 'mira' Sara

22.50 - Nel villaggio delle fidanzate Ursula viene chiamata al Pinnetu per visionare come si sta comportando il suo ragazzo

22.54 - Ursula: 'Sossio è uno sfigato! Non doveva! Che schifo!' Ursula si ferma a parlare con Valeria del suo rapporto con Sossio e delle immagini che ha visto

22.55 - Simona Ventura: 'Benvenuti al primo falò'

Temptation Island VIP, le 6 coppie in gara

In questa prima edizione di Temptation Island VIP le coppie in gara sono sei: Stefano Bettarini e Nicoletta Larini; Valeria Marini e Patrick Baldassarri; Fabio Esposito e Marcella Esposito; Sossio Aruta e Ursula Bennardo; Nilufar Addati [VIDEO] e Giordano Mazzocchi e Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.

Grande curiosità attorno a due coppie uscite da pochi mesi dal programma Uomini e Donne, si tratta di Sossio Aruta e Ursula Bennardo e Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi [VIDEO]. Riuscirà il loro amore a superare le tentazioni? Usciranno dal programma insieme? Queste sono alcune delle domande che si sono posti i fan del reality sui principali social network.

Anticipazioni prima puntata

Nella prima puntata di Temptation Island Vip, girata come la versione classica presso il resort 'Relais Is Morus' di Santa Margherita di Pula (CA), ci sarà subito un primo falò di confronto [VIDEO]: quale sarà la coppia a ritrovarsi davanti al fuoco?