Annuncio

Annuncio

Torna oggi 28 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5 la terza puntata di Adrian, il kolossal di animazione, ideato, scritto e prodotto da Adriano Celentano. Dopo le polemiche e le critiche seguite alla messa in onda delle prime due puntate, questa sera assisteremo alla messa in onda di un nuovo episodio del cartoon animato, preceduto dallo show 'Aspettando Adrian' in diretta dal teatro Camploy di Verona. Mistero sulla presenza o meno sul palco del molleggiato, dopo le fugaci apparizioni della settimana scorsa.

Leggi anche Maria De Filippi sotto accusa per il maglione costosissimo sfoggiato a Uomini e Donne

La puntata di questa sera sarà anche il banco di prova per capire come reagiranno i telespettatori, dopo la delusione delle prime due puntate che hanno fatto registrare ascolti molto al di sotto delle aspettative [VIDEO].

Advertisement

Adrian terza puntata lunedì 28 gennaio a partire dalle 21,20 su Canale 5

Al teatro Camploy di Verona si sta lavorando per mettere in scena lo spettacolo che fa da traino alla serie animata Adrian. Le fugaci apparizioni sul palco del molleggiato nelle prime due puntate hanno suscitato non poche polemiche ed anche le anticipazioni sul terzo appuntamento sono avvolte nel mistero. Non è dato sapere infatti se Celentano apparirà in video o meno lunedì 28 gennaio. In molti sono rimasti delusi la scorsa settimana in quanto ci si aspettava qualcosa in più dall'artista, che invece è apparso entrambe le volte, solo per un paio di minuti in diretta tv. Dall'entourage dell'artista e dal diretto interessato non è trapelato nulla, su quanto vedremo stasera e nemmeno una risposta alle tante critiche ricevute sino ad ora.

Advertisement

Un silenzio assoluto, nel perfetto stile di Adriano. Mistero anche sugli ospiti presenti a Verona, dopo le tante polemiche seguite all'abbandono ancor prima del debutto di Teo Teocoli e Michelle Hunziker.

Flop di ascolti per la serie evento di Celentano

Oggi lunedì 28 gennaio a partire dalle 21,20 [VIDEO], andrà in onda quindi la terza puntata del kolossal di animazione Adrian, preceduto dallo show in diretta tv da Verona 'Aspettando Adrian'. Uno schema che segue quello dei precedenti appuntamenti che abbiamo visto in onda il 21 e 22 gennaio scorsi e che hanno fatto registrare un inaspettato flop di ascolti, per un evento dagli altissimi costi di produzione e che ha visto il pubblico da casa martellato per settimane da spot a tutto volume. Terza di nove puntate, quella in onda questa sera sarà il banco di prova per capire realmente l'interesse del pubblico in merito allo show di Celentano e per capire se la Serie TV verrà riproposta per tutte e nove le puntate previste, qualora dovesse esserci un ulteriore crollo degli ascolti.

Appuntamento dunque per questa sera su Canale 5 a partire dalle 21,20 con 'Aspettando Adrian' ed a seguire con un nuovo episodio del cartoon animato.