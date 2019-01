Annuncio

Ieri 22 gennaio 2019 è andata in onda la seconda puntata di 'Adrian' lo show evento di Celentano che tanta attesa aveva suscitato nel pubblico anche grazie agli spot ad alto volume mandati in onda sulle reti Mediaset in queste ultime settimane. Sulla falsa riga di quella di esordio, anche dopo la messa in onda della seconda puntata, non sono mancate critiche e polemiche soprattutto dal mondo dei social [VIDEO]. Lo show in diretta da Verona e che fa da traino al cartoon animato, ha visto ancora una volta l'apparizione lampo del molleggiato il quale solo qualche minuto prima dietro la grata del confessionale, ha chiesto l'assoluzione al frate Nino Frassica per aver peccato, prendendo in giro Mediaset e canale 5.

Aspettando Adrian, Celentano si prende gioco di Mediaset: 'Ho illuso canale 5'

'Ho illuso canale 5, ma avevo detto che potevo esserci o non esserci', così Adriano Celentano nel corso della diretta dal teatro Camploy di Verona parla attraverso la grata di un confessionale, chiedendo l'assoluzione al 'frate' Nino Frassica.

Parole che sono poi proseguite e che hanno sottolineato il fatto di come Mediaset e Rai facciano gli stessi programmi. Allusioni e accuse che sanno di provocazione e presa in giro per chi come Mediaset, crede nel progetto del 'molleggiato' il quale, tra le altre cose, è apparso in video per un paio di minuti senza proferire parola [VIDEO].

Un'apparizione provocatoria dopo le critiche della prima puntata e che ha fatto da traino alla messa in onda dei nuovi episodi del cartoon 'Adrian'.

Adrian, polemiche e critiche sui social anche nella seconda puntata

Non si placano le polemiche sul cartoon di animazione ideato scritto e prodotto da Adriano Celentano e che, come abbiamo visto, ha scatenato molte reazioni sul web già nella prima puntata. Anche dopo la messa in onda degli ultimi episodi di ieri sera, gli utenti si sono riversati sui social esprimendo il loro disappunto soprattutto dopo aver visto una scena in cui due ragazze venivano aggredite da due malviventi e salvate dal supereroe Adrian mascherato da volpe. La frase pronunciata dal protagonista "Se aveste bevuto meno, avreste evitato l'approccio con tipi poco raccomandabili", non è piaciuto affatto al popolo dei social che si è scatenato bollando come sessista il messaggio lanciato da Adrian.

Celentano nel bene e nel male provoca sia sul palco con i suoi silenzi sia con il cartoon che, come abbiamo visto, dopo ogni puntata alimenta il dibattito sui social. Non resta ora che attendere la messa in onda della terza puntata prevista per lunedì 28 gennaio in prima serata su canale 5.