Si avvicina la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e donne. Durante l’ultima registrazione del trono classico, infatti, il milanese ha svelato di essere pronto a scegliere, come aveva fatto pochi giorni prima Teresa Langella. Il 23enne, durante la puntata serale in onda su Canale 5 a febbraio, dovrà decidere se uscire dal programma con Claudia Dionigi o con Giulia Cavaglià. Intanto alcuni movimenti social delle due corteggiatrici sembra svelare molto di questa snervante attesa.

Giulia pensa a scegliere l'abito, Claudia rassegnata

Durante l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO], Lorenzo ha capito che è arrivata l’ora di prendere la sua decisione.

Prima, però, sono state mandate in onda le esterne avute con le due corteggiatrici e non sono mancati colpi di scena. Il milanese è scoppiato in lacrime dopo che Giulia Cavaglià ha organizzato per lui un’esterna con tanto di cartellone che riportava la frase: “Vuoi essere la mia felicità?”. L’indifferenza, o meglio rassegnazione, di Claudia, hanno fatto arrabbiare il Riccardi che ha rimproverato alla romana di aver avuto un atteggiamento rassegnato. Che cosa è successo dopo? A quanto pare, mentre Giulia sta aspettando la scelta in villa mostrandosi sui social intenta a fare acquisti (molto probabilmente sta cercando di trovare l’abito adatto per l’occasione) Claudia Dionigi è uscita con le nuove amiche Federica Spano, ex corteggiatrice di Andrea Cerioli, e Irene Capuano, corteggiatrice di Luigi Mastroianni, mostrandosi piuttosto rassegnata ad una possibile scelta di Lorenzo orientato verso la rivale.

Claudia ha postato una Instagram Story con la frase: “Indossa sempre un sorriso…” . Pochi giorni fa, a dire il vero, la 28enne di Latina, sembrava più speranzosa tanto da aver detto di essere convinta che la scelta sarebbe stata lei e non la torinese. Qualcosa le avrà fatto cambiare idea o si tratta solo di scaramanzia?

Lorenzo ha paura di rimpiangere la non scelta

Intanto Lorenzo Riccardi è pronto a scegliere. Durante un’intervista al magazine di Uomini e Donne [VIDEO] aveva ribadito di aver paura di uscire da solo, insomma teme il “no” delle sue corteggiatrici. La paura più grande del Riccardi è quella di rimpiangere la non scelta, insomma di prendere la decisione sbagliata. Il tronista dovrà passare 2 giorni con le corteggiatrici in villa prima di comunicare alla non scelta la sua decisione e dovrà fare lo stesso con la prescelta. Le puntate serali andranno in onda a febbraio e solo in quel momento sapremo quale decisione avrà preso Lorenzo. Anche Teresa Langella sceglierà a breve, mentre per Ivan Gonzalez e Luigi ancora non ci sono decisioni i vista.