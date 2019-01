Annuncio

Scoppia il caos sullo show di Adriano Celentano, trasmesso ieri sera in diretta televisiva su Canale 5. Lo show ha attirato non poche critiche e anche un bel po' di commenti negativi da parte degli spettatori social, i quali non hanno gradito minimamente il modo in cui è stato allestito lo show del Molleggiato, che effettivamente ha fatto acqua da tutte le parti. Celentano, infatti, è salito sul palco soltanto nei minuti finali dello show, poco prima che venisse trasmessa la prima puntata di Adrian, il tanto atteso cartone animato che hanno prodotto in casa Mediaset e che sarebbe costato sui 20 milioni di euro. [VIDEO]

Bufera su Adriano Celentano dopo la prima puntata del suo show Mediaset

E in queste ore sul web e sui social si leggono delle indiscrezioni riguardanti un possibile abbandono di Celentano dallo show, dopo le numerose critiche che ieri sera si leggevano sul web e sui social dopo la messa in onda della trasmissione trasmessa in diretta su Canale 5.

Chi ha partecipato allo show da Verona sostiene che ad un certo punto ci sarebbero stati dei fischi nei confronti del cantante che successivamente avrebbe abbandonato la scena.

Voci che tuttavia non sono state confermate da tutti i presenti in studio [VIDEO] ieri sera, visto che altre persone sostengono che non ci sarebbero stati fischi nei confronti di Celentano, il quale anche se solo per pochi minuti, è stato accolto sul palco come una vera e propria star, con tanto di applausi scroscianti da parte del pubblico che lo acclamava.

Lo show di Adriano Celentano chiude un'ora prima

Al momento, quindi, questi sembrano essere soltanto dei rumors e bisognerà capire qual è la verità dei fatti: tutto dipenderà anche dalla seconda puntata di Adrian che verrà trasmessa stasera 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Il Molleggiato sarà maggiormente presente sul palco? Tutto potrebbe dipendere anche dagli ascolti della prima puntata di ieri: non si esclude che nel caso in cui possano non essere stati positivi, si decida di procedere con maggiori numeri di spettacolo e show.

Intanto, però, resta il mistero sull'orario di chiusura del programma: ieri sera, infatti, la Guida Tv Mediaset informava gli spettatori che lo show di Celentano avrebbe chiuso i battenti dopo la mezzanotte e invece alle 23.20 era già partita l'edizione della notte del Tg5. Qualcosa potrebbe essere andato storto? Vedremo se Celentano e il suo 'clan' faranno chiarezza sull'accaduto.