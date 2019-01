Annuncio

Nella puntata di ieri sera di Un posto al sole, Roberto è stato finalmente soccorso da Alberto. L'uomo è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni si sono rivelate critiche a causa del troppo tempo trascorso prima dell'intervento dei medici. Abbiamo visto che sia Marina che Filippo si sono recati da lui, mentre il medico ha comunicato loro che, dopo un'attenta valutazione, si sarebbe deciso se operarlo. Ecco allora cosa accadrà la prossima settimana.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 28 gennaio al 1° febbraio

Roberto verrà operato e la situazione man mano tornerà alla normalità.

Le trame della prossima settimana [VIDEO] si concentreranno poi su Elena, che farà una scoperta piazzante che riguarderà anche Valerio. La donna non saprà se rivelare ciò che ha scoperto all'amato, che nel frattempo riceverà una visita dal suo passato.

Alla fine la figlia di Marina deciderà di parlare con l'uomo ma l'atteggiamento sfuggente di quest'ultimo la turberà molto. Succederà poi che Elena rimetterà in discussione la propria scelta a causa della scoperta dell'arrivo inatteso di Simona, la ex moglie di Valerio nonché madre di Vera. La figlia di Marina resterà molto male per l'arrivo della donna nella vita del Viscardi anche perché quest'ultimo cercherà di avere un rapporto pacifico con lei per il bene della loro bambina. Roberto, intanto, ripresosi dall'intervento, non saprà se incontrare o meno Vera in carcere mentre Elena deciderà di dare la lieta novella ad Alice.

La Giordano scoprirà di aspettare un bambino dopo un mancamento. Marina l'accompagnerà infatti in ospedale e lì avrà la bella notizia. La donna, però, dopo l'arrivo di Simona deciderà di non dire nulla al Viscardi.

Prenderà la decisione giusta? Quel che è certo è che Alberto in tale frangente cercherà di farsi spazio nei Cantieri senza alcuno scrupolo.

Upas, le altre trame della prossima settimana

La prossima settimana torneranno al centro delle trame [VIDEO]anche Manlio e Adele. Vedremo che Giulia avrà sempre più sospetti per cui cercherà di vederci chiaro. Michele, intanto, sarà costretto a lavorare sotto le direttive di Scheggia. Riceverà però un nuovo video che potrebbe, finalmente, provare la verità. Rivedremo anche Alex che continuerà a spiare Anita per volere di Vittorio. La rossa, però, ne se accorgerà per cui la povera Alex diventerà sua complice. Angela, frattanto, riceverà un messaggio che la turberà moltissimo. Ripenserà infatti ad un brutto momento del passato mentre Ciro e Franco saranno allarmati dall'idea che Prisco possa ottenere gli arresti domiciliari. Chiederanno quindi a Niko che porterà loro cattive notizie.