Continuano ad arrivare buone notizie per i telespettatori di Una vita e Il Segreto, le due telenovelas protagoniste dei pomeriggi di Canale 5. Oltre all'appuntamento festivo [VIDEO], prima di Domenica Live, Mediaset ha deciso di confermare anche il doppio episodio del martedì sera dedicato alle due serie televisive spagnole. Il merito è soprattutto degli ottimi ascolti raggiunti le scorse settimane, a conferma di un interesse che resta molto alto tra gli italiani. Il canale scelto per la messa in onda di oggi 22 gennaio sarà ancora Rete 4 e gli orari saranno pressoché identici alla scorsa settimana: alle ore 21:25 comincerà Il Segreto che proseguirà fino alle ore 22:30 quando lascerà spazio ad Una Vita.

Ma cosa dovremo attenderci nelle trame odierne? Scopriamo di seguito le anticipazioni per le due telenovelas.

Il Segreto anticipazioni: Matias corre in soccorso di Isaac

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto relative alla puntata di oggi 22 gennaio [VIDEO], Isaac continuerà ad essere alla ricerca di una soluzione per evitare l'arruolamento.

In suo soccorso arriverà Carmelo che gli proporrà l'unica opzione plausibile: corrompere un ufficiale dell'Ufficio Reclute. Per concludere tale accordo, però, sarà necessario avere a disposizione del denaro, motivo per cui Matias correrà in soccorso dell'amico. Sarà lui a prestargli i soldi di cui avrà bisogno per evitare di essere arruolato. Antolina continuerà ad apparire giù di morale e la sua tristezza sarà oggetto di preoccupazione per Elsa. Quest'ultima chiederà a Marcela le ragioni di un simile stato d'animo e la sua risposta farà aumentare la curiosità di Elsa: scoprirà presto la verità su quanto accaduto? Raimundo e Julieta continueranno a portare avanti il progetto della "Fondazione Tristan Castro" per raccogliere denaro da evolvere a favore delle donne in gravidanza.

Una Vita anticipazioni: Susana scopre che Rosina è incinta

Passando alle anticipazioni di Una Vita, che Rete 4 trasmetterà questa sera a partire dalle ore 22:30, si partirà dai problemi di Elvira, che non potrà in nessun modo ad uscire di casa per incontrare Simon.

La giovane riuscirà soltanto a corrompere la guarda del corpo, affinché informi l'amato del mancato appuntamento. Susana assisterà ad uno strano siparietto che coinvolgerà Liberto e Leonor. Vedrà questi ultimi giocare con un cavallino di legno e giungerà alla conclusione che Leonor sia rimasta incinta. Trovandosi davanti all'amica, pronta a rinfacciarle una simile scoperta, Rosina sarà costretta a confessare a Susana il proprio stato interessante. Diego e Samuel resteranno sorpresi per il disegno di Blanca e decideranno di sfruttarlo per creare un gioiello in onore del padre. Samuel, inoltre, informerà la moglie di avere scoperto delle notizie su Merino e le proporrà di accompagnarla dall'uomo, nella speranza che la aiuti a parlare con Olga. Su intercessione di Lolita e di Trini, Victor accetterà di concedere un'altra possibilità ad Antonito e lo riassumerà in pasticceria.