Mara Venier è finita nella gogna mediatica dopo aver espresso la sua opinione in merito al comportamento dell’Europa sulla gestione degli immigrati. Come spesso accade in questi casi, il popolo del web si è diviso. Alcuni utenti hanno difeso a spada tratta la conduttrice di Domenica In sposandone il pensiero. Altri invece hanno bacchettato in modo piuttosto duro la moglie di Nicola Carraro.

Mara Venier lo scorso venerdì è intervenuta nella trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora.

La conduttrice ha fatto un vero e proprio appello a Bruxelles invitando tutti i paesi appartenenti all’UE ad accogliere gli immigrati. In seguito alle parole della Venier su Instagram [VIDEO] è scoppiata la polemica.

Un utente ha commentato così sotto un post della conduttrice: “Ti stimo tantissimo Mara. Ma una cosa voglio dirti: come fai a commuoverti così e poi quando ci sono dei disperati in mezzo al mare sei con Salvini?”. La replica della conduttrice Rai non si è fatta attendere ed ha ribadito la sua posizione. La Venier ha spiegato di non essersi pronunciata favorevole o contraria al divieto di sbarco, ma di aver semplicemente bacchettato il comportamento dell’Europa. A sostegno di Maria Venier sono intervenuti tantissimi fan della conduttrice, che hanno sorvolato sulla vicenda.

Mara Venier presa di mira come Lorella Cuccarini

Prima di Mara Venier è finita al centro del clamore mediatico per le sue dichiarazioni anche Lorella Cuccarini. Nello specifico la ballerina durante un’intervista si è definita una sovranista doc e ha confessato di essere d’accordo, con linea Politica adottata dal ministro Matteo Salvini.

In seguito alle dichiarazioni rilasciate dalla Cuccarini si è scatenato un vero e proprio botta e risposta con Heather Parisi. Tuttavia il caso della Venier non può essere paragonato a quello della showgirl, perché non si trattava di un pensiero politico.

Barbara D’Urso vince la sfida a distanza con la Venier

Nella giornata di domenica 27 gennaio, Mara Venier e Barbara D’Urso hanno rinnovato la loro sfida a distanza. Il colpo della strega [VIDEO]di Mara Venier oppure le ultime dichiarazioni fatte dalla conduttrice hanno fatto perdere alcuni telespettatori a Domenica In. La conduttrice Rai è apparsa meno brillante del solito, al contrario può gioire Barbara D’Urso. Da quando i vertici Mediaset hanno cambiato l’orario della messa in onda di Domenica Live, gli ascolti sono in crescita. Benedetta Parodi invece sigla un altro minimo storico.