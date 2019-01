Annuncio

Nel corso del nuovo daytime settimanale, è stato mostrato l'acceso scontro che ha visto protagonisti i cantanti Giordana, Mameli e Alessandro Casillo. Quest'ultimo si è lasciato andare in un lungo confronto con la cantante Giordana, la quale si era appartata con Mameli dichiarandogli il suo pensiero maturato sulle capacità artistiche di Casillo, il quale si sente fortemente offeso dai suoi compagni di studio.

Alessandro Casillo perde le staffe e si apre ad Amici 18

Nel pomeriggio del 31 gennaio, 'Amici 18' ha mostrato ai telespettatori le inaspettate immagini del confronto definitivo registratosi tra i cantanti Alessandro e Giordana, e non solo.

La cantante aveva recentemente espresso il suo pensiero a Mameli, circa le lacune in campo artistico di cui secondo lei difetterebbe l'ex-cantante di 'Io canto'. Nel nuovo daytime di 'Amici', è emerso che la produzione del talent-show ha deciso di mostrare ad Alessandro le esclusive immagini delle confessioni avutesi tra Giordana Angi e Mameli: ''Tu hai poca stima artistica di lui'', aveva chiosato Mameli rivolgendosi a Giordana, parole alle quali era seguita una risposta sibillina dell'allieva di 'Amici', ''Penso che lui possa fare 100 volte di più, se la prende comoda, è la verità perché lo penso.

Cerco di stimolarlo. Gli dico 'Perché ti accontenti della prima cosa che scrivi?". Vedo che ci rimane male", aveva controbattuto Giordana al suo compagno di studi. ''Lui dic: 'Il mio pezzo sta andando molto bene fuori'' (Ndr: si parla dell'inedito di Casillo), ha aggiunto Mameli, dichiarazioni alle quali Giordana ha risposto sbottando ''Ma perché è lui''. Le parole rilasciate da Mameli e Giordana in questione sono state mostrate ad Alessandro mediante la visione di un rvm, a cui Casillo ha reagito senza riuscire a contenere la sua rabbia.

''Vuoi sentirti dire che sei più brava nella scrittura? Sei più brava a scrivere, magari scrivo di m****a, magari non farò niente, non sarà questo il percorso nella mia via, ma magari sì. Vorrei che non fossi tu a giudicarlo. Perché sono stufo di sentirmi come se fossi inferiore in qualcosa rispetto agli altri, ma perché? Sai che ogni volta ci sto male, un conto è dirmi in modo diretto -Ale mi fai ca****-, un conto è offendermi alle spalle.

Lavoro tutti giorni e lavoravo anche prima di Amici; è il mio modo di fare scrittura. Ho quel limite, magari sono canzoni di m****a per te e per lui?!'', queste ultime sono le dichiarazioni che ha rilasciato Alessandro Casillo nel corso del daytime settimanale, dando libero sfogo alla sua profonda delusione. ''Anche lui dice che sono una frana, ma io non ascolterei mai un disco suo né un disco tuo'', ha sbottato Alessandro Casillo, rivolgendosi a Giordana e Mameli in un confronto avuto tra le mura della scuola più seguita dagli italiani. Le dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati possono essere ascoltate in un video pubblicato dal sito mediasetplay.