Oggi 31 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo Dating show di Canale 5, condotto ed ideato dalla ''regina'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Come al solito tantissime novità che interesseranno gli appassionati di questo programma del ''biscione'' delle reti Mediaset. In particolare la puntata di oggi ha visto la presentazione di una nuova tronista che si chiama Angela, che è la sorella della famosa influencer Chiara Nasti. Prima della registrazione della puntata, sul sito web ''Wittytv.it'' è stato pubblicato il consueto video di presentazione, nel quale la nuova tronista ha raccontato un po' di sé, parlando delle sue passioni, della città di provenienza, Napoli e poi ha dichiarato: ''Spero di vivere anche io una vera storia d'amore''.

Ma non solo, perché nella puntata odierna c'è stato spazio anche per Ivan e Luigi. In particolare Luigi ha dovuto prendere una decisione sofferta.

'Uomini e Donne', la sorella di Chiara Nasti è la nuova tronista

Dopo la fine dei troni di Teresa e Lorenzo, per la seguitissima trasmissione Uomini e donne è tempo di novità e volti nuovi.

Dopo la presentazione della scorsa settimana del tronista Andrea, nella puntata registrata oggi è stata la volta di una donna di nome Angela. Ha 19 anni, è campana e viene da Napoli. Ama molto gli animali, è un'appassionata di moda, ama uscire con le amiche ma non disdegna il relax a casa. E soprattutto ha un grande desiderio: trovare l'amore. ''Amo viaggiare, sono molto giovane ma sono stata in tanti posti. Sono solare, testarda ed esigente. Odio la falsità e non sopporto l'ipocrisia. Mia sorella è uno dei miei punti di riferimento perché è riuscita a trasformare una passione in un lavoro. Siamo inseparabili''.

Anticipazioni 'Uomini e Donne', Ivan nel caos: Natalia lo 'tradisce' con Andrea

La puntata di oggi ha dato vita ad un clamoroso colpo di scena inaspettato: Ivan ha dovuto fare i conti con Natalia che lo ha ''tradito'' dichiarando di essersi presa una sbandata nei confronti del nuovo tronista arrivato, Andrea.

Questo ha scatenato il caos in studio con Ivan visibilmente deluso dal comportamento di una delle sue corteggiatrici favorite per la scelta. Al termine di un vivace litigio, la corteggiatrice si è dichiarata per il nuovo tronista, gettando nello sconforto Ivan. Che ne sarà del trono del bel spagnolo ora che la scelta si avvicina? Entro febbraio tutte le scelte dovranno essere registrate.