Una nuova puntata di C'è Posta per te ci attende sabato 2 febbraio in prima serata su Canale 5 e dove assisteremo al racconto di storie di gente comune, pronte come sempre ad emozionarci. Il programma di Maria De Filippi ha fatto registrare nelle prime tre puntate un vero e proprio boom di ascolti, confermandosi il programma più visto del sabato sera con una media di oltre 5 milioni di spettatori. Attesi in studio per fare una sorpresa a qualche loro fan anche alcuni ospiti d'eccezione tra cui il calciatore Mauro Icardi accompagnato dalla moglie Wanda Nara, il cui look mozzafiato non è passato inosservato, come testimoniano le clip di anteprima pubblicate sulle pagine social della trasmissione.

Wanda Nara super seducente a C'è Posta per Te

Ospiti illustri della quarta puntata di C'è posta per te il capitano dell'Inter Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara, protagonisti di una delle storie che verranno raccontate in studio da Maria de Filippi.

Stando ai video pubblicati sulle pagine ufficiali del programma, in molti non hanno potuto fare a meno di notare il look super seducente della moglie del calciatore che ha fatto il suo ingresso con un abito nero dall'ampia scollatura, che ha fatto intravedere l'assenza del reggiseno. Una mise mozzafiato e super sexy che non ha lasciato indifferenti, conquistando tutti i presenti. Continua quindi il successo per Wanda che oltre ad essere procuratrice del marito Icardi, è diventata un volto Mediaset grazie alla sua partecipazione a Tiki Taka, il programma calcistico di Pierluigi Pardo.

Spoiler C'è Posta per Te del 2 febbraio: ospiti Icardi, Wanda Nara e Claudio Amendola

Dopo la coppia Wanda Nara e Mauro Icardi, un altro ospite Vip farà il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi. Atteso nella quarta puntata l'attore romano Claudio Amendola, figlio del famoso e compianto doppiatore Ferruccio, non nuovo ai programmi della De Filippi.

Nel 2012 infatti, l'attore ha fatto parte della giuria del Talent ''Amici'' e nella puntata di sabato 2 febbraio interverrà per regalare un sorriso al destinatario della posta. Assisteremo dunque al racconto di nuove storie, che appassioneranno e faranno discutere il pubblico da casa, come successo anche nella scorsa puntata dopo il rifiuto delle tre figlie di Patrizia di riconciliarsi con la madre. Una di loro, dopo la registrazione, aveva inveito contro la trasmissione e la stessa Maria De Filippi, scatenando così un putiferio in rete.

Attendiamo dunque la quarta puntata di C'è Posta per Te che andrà in onda sabato 2 febbraio a partire dalle 21,20 su canale 5, pronti ad ascoltare nuove storie di gente comune e per scoprire a chi gli ospiti illustri regaleranno un sorriso.