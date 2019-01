Annuncio

Annuncio

Quest'anno sembra non esserci davvero pace all'interno della scuola talent di Amici. Dopo la polemica della scorsa settimana per via dell'eliminazione immediata di un ballerino, i fan più accaniti del programma stanno mandando in scena sui social una vera e proprio polemica. Da quando gli allievi del talent sono stati divisi in squadre, Tish e Alberto hanno regalato ai professori e ai telespettatori dei duetti davvero belli ed emozionanti. Nelle ultime ore però la cantante ha cambiato squadra andando in quella avversaria.

Tish ha fatto cambio con Giordana Angi. Le motivazioni della decisione sembra siano legate ad un'incompatibilità caratteriale tra i due cantanti.

In seguito alla scelta presa dalla produzione, sui social è scoppiata una vera e propria polemica [VIDEO].

Advertisement

Moltissimi utenti hanno iniziato a puntare il dito contro la decisione, attaccando e criticando le scelte. Nessun telespettatore in queste ore crede a dei litigi avvenuti tra i due allievi, anche perché le notizie in merito a Tish e Alberto erano sempre positive. Su Twitter alcuni utenti hanno dato sfogo alla loro immaginazione pubblicando dei link totalmente ironici. Altri invece hanno fatto notare come Giordana sia passata nella squadra dove si trova Alessandro. Dalle immagini mandate in onda, infatti, i rapporti tra i due non sono mai stati idilliaci.

Rivoluzione nel talent di Maria De Filippi

La scelta della produzione di Amici ha dato vita ad un vero e proprio scossone all'interno della scuola talent. Nonostante sia stato spiegato che nel corso del tempo i rapporti tra Tish e Alberto si sono logorati, potrebbe anche essere che la scelta sia totalmente diversa.

Advertisement

I migliori video del giorno

La produzione, infatti, potrebbe aver preso tale decisione solamente per aumentare gli ascolti [VIDEO] che quest'anno sono piuttosto bassi. Se invece si tratta come detto di 'incompatibilità caratteriale', allora la decisione è stata presa semplicemente per far arrivare al meglio gli allievi al serale.

'O sole mio': la versione di Alberto e Giordana

Da quando Tish ha cambiato squadra prendendo il posto di Giordana Angi, gli allievi si stanno preparando ad affrontare nuove sfide. Una di queste, inedita, è quella che andrà in scena il prossimo sabato. I fan del talent di Maria De Filippi assisteranno ad un duetto tra Giordana e Alberto. Il brano scelto per i due è 'O sole mio'. Entrambe i cantanti sembrano essere molto entusiasti di esibirsi insieme, tanto che il tenore ha esordito così: "Mi fa strano. Fai questa canzone in maniera così pulita".