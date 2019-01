Annuncio

La puntata del 21 gennaio della fiction "La compagnia del cigno" sarà tutta incentrata sulla reunion di Luca e Irene, e sul conflitto tra il maestro Marioni e il ragazzo reduce dalla tragica esperienza del terremoto di Amatrice. La replica della puntata precedente può essere seguita su RAI Play, inoltre, la quarta puntata potrà essere seguita in diretta streaming da app o tramite PC dal medesimo sito.

La compagnia del cigno: il rapporto tra Luca e Irene

Luca e Irene di nuovo insieme dopo che la tragedia della figlia Serena li aveva allontanati, cercano di superare insieme il loro dolore.

Marioni cerca di stuzzicare il suo alunno Matteo che soffre ancora per la tragica morte della madre ad Amatrice, e lo fa cercando di tirargli fuori il peso che tiene dentro. Matteo, secondo quanto gli ha raccontato Daniele, crede che la madre Valeria sia ancora viva, infatti, chiede al maestro di scusarlo se si assenta a volte alle prove, ma il maestro non ne vuole sapere.

A stare vicino al ragazzo ci pensa anche la sua compagna Sofia, che però non riesce con la sua amicizia ad avere più fortuna del maestro: infatti, il ragazzo si sente ancora più nervoso. Matteo, Domenico e Barbara [VIDEO]sono molto divisi per le gelosie dovute ai loro rapporti non molto chiari. Matteo decide di non partecipare ad un concerto perché prova sentimenti forti e non riesce a sopportare la situazione che si è venuta a creare.

Replica e ascolti delle puntate precedenti

Continua il successo per la fortunata serie, che ha registrato un nuovo ottimo riscontro di pubblico la settimana scorsa superando i cinque milioni di telespettatori e facendo il 24,45 % di share, assestandosi come nelle prime puntate intorno ai sei milioni di contatti TV: una gratificazione per la produzione e per il cast formato da Alessio Boni ed Anna Valle.

Chi non potesse vedere la puntata in prima serata potrà seguirla comunque in replica tramite app, o su PC sul sito Rai Play. Basta registrarsi cliccando sull'apposito tasto e compilare l'apposito form, inserendo i propri dati personali e aggiungendo la propria email, di modo da concludere la registrazione, cliccando sul link trasmesso dal sito. La puntata di lunedì 21 gennaio oltre alla messa in onda televisiva può essere seguita anche sullo stesso sito Rai Play in streaming con computer, smartphone e Tablet. La visione è gratuita e ci si può anche registrare tramite Facebook scaricando l'apposita app.