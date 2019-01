Annuncio

L'Isola dei Famosi 2019 sta per tornare su Canale 5: questa sera andrà in onda la seconda puntata del reality show con la conduzione di Alessia Marcuzzi e la partecipazione di Alba Parietti ed Alda D'Eusanio nel ruolo di opinioniste. Mediaset ha scelto il giovedì per trasmettere le vicende dei naufraghi sbarcati in Honduras eppure tale collocazione settimanale sarà destinata a variare già a partire dal terzo episodio. Al fine di evitare lo scontro con il Festival di Sanremo, che potrebbe portare i dati Auditel del reality a peggiorare ulteriormente (dopo un esordio non certo entusiasmante), il Biscione ha deciso di sospendere la puntata di giovedì 7 febbraio, anticipandola a domenica 3.

E la stessa sorte avverrà anche per l'appuntamento successivo.

Isola dei famosi: cambia il giorno di programmazione

Sono attese delle importanti variazioni nel palinsesto dell'Isola dei famosi di inizio febbraio.

A differenza di quanto accaduto per le due prime puntate, infatti, il Reality Show condotto da Alessia Marcuzzi non andrà in onda il prossimo giovedì 7 febbraio per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo. Le vicende dei naufraghi verranno anticipate a domenica 3 febbraio (motivo per cui la Dottoressa Giò è stata trasmessa con qualche giorno di anticipo), sempre in prima serata su Canale 5, e successivamente torneranno domenica 10. Solo dopo la fine della kermesse canora, la programmazione tornerà alla normalità con la classica puntata del giovedì anche se a tal proposito, considerando lo spazio temporale che ci separa da metà febbraio, vi invitiamo a ulteriori verifiche in futuro.

Seconda puntata, anticipazioni Isola dei famosi: nomination e novità

La programmazione de L'Isola dei famosi subirà diverse variazioni nelle prossime puntate ma questa sera il reality show andrà in onda regolarmente, occupando il suo classico spazio del giovedì.

Si ripartirà oggi dalle nomination della scorsa settimana: l'esito del televoto decreterà chi dovrà lasciare il programma tra Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega. Si parlerà, inoltre, di alcune dichiarazioni di uno dei quattro finalisti di Saranno Isolani effettuate prima dello sbarco. Sebbene il nome di tale concorrente non sia stato fatto, tutto fa pensare che si tratti di John Vitale [VIDEO], accusato di affermazioni inascoltabili contro Barbara d'Urso. La seconda puntata dell'Isola dei famosi si concentrerà ancora su Taylor Mega e le voci riguardanti l'abbandono del reality dopo tre settimane (se non verrà comunque eliminata prima). Spazio allo sbarco di Francesca Cipriani e il Divino Otelma, uno dei quali potrà proseguire la sua avventura nel reality show. Le novità degne di nota riguarderanno anche gli ospiti in studio: saranno presenti Jo Squillo e Stefano Bettarini, pronti ad unirsi al resto del cast già a partire dalle prossime settimane. Se la partecipazione della cantante era già stata annunciata (ma ha posticipato la partenza a causa di gravi lutti in famiglia), l'ex marito di Simona Ventura sarà destinato a prendere il posto di Jeremias Rodriguez.