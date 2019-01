Annuncio

Annuncio

Nella puntata di "Amici 18" trasmessa sabato 19 gennaio, si è assistito all'eliminazione dal talent-show del ballerino Marco Alimenti per mano del docente Timor Steffens. Questa decisione è stata ampiamente criticata dall'insegnante Veronica Peparini e non solo. Infatti, ad insorgere contro il coreografo olandese sono stati anche i giovani concorrenti del programma che, in segno di protesta, hanno occupato la scuola.

Marco Alimenti eliminato: i ragazzi occupano la scuola di 'Amici'

Quella andata in onda lo scorso sabato, dunque, può essere definita come una puntata ricca di colpi di scena e di strascichi inattesi.

L'insegnante di danza di "Amici 18", Timor Steffens, ha comunicato la sua decisione di eliminare dal talent-show l'allievo Marco Alimenti. Secondo il docente olandese, infatti, il ragazzo non ha ulteriori margini di crescita e di miglioramento.

Advertisement

Queste motivazioni sono state contestate da Veronica Peparini [VIDEO], la quale ha imputato al collega di essersi categoricamente rifiutato di dare delle lezioni a Marco quando questi gli aveva chiesto proprio di impartirgli alcuni insegnamenti di danza. La docente romana, inoltre, ha sottolineato come Alimenti sia un ballerino versatile, ricordando che questa caratteristica è una delle doti del giovane talento della scuola di "Amici".

Dopo l'eliminazione di Marco, la Peparini ha deciso di preparare personalmente il ragazzo, affinché Steffens possa cambiare idea sul suo conto. Intanto, sembra proprio che nelle ore successive all'uscita di scena di Alimenti i suoi compagni di classe abbiano deciso di protestare apertamente contro la presa di posizione dell'insegnante [VIDEO]olandese, occupando la scuola.

Advertisement

I migliori video del giorno

I concorrenti, infatti, stando a quanto riportato da "Il Messaggero", chiedono che Marco venga prontamente riammesso nel talent-show e che venga giudicato solo dopo aver lavorato per almeno una settimana insieme a Steffens. Inoltre i ragazzi di "Amici 18" hanno indossato anche delle magliette recanti la scritta "Fammi studiare", aggiungendo che, fino a quando non verranno accettate le loro richieste, si rifiuteranno di preparare i brani e le coreografie assegnati dai professori.

Intanto, proprio durante l'appuntamento di sabato, il docente dei Paesi Bassi ha annunciato di aver lanciato un contest online per selezione i migliori ballerini di hip-hop in Italia. L'iniziativa del professore di danza ha diviso il popolo del web: in particolare, i suoi detrattori lo accusano di voler fare da "scout" a dei danzatori già professionisti, mentre invece dovrebbe lavorare come "insegnante" per giovani talenti da lanciare proprio durante "Amici".

Nel frattempo Marco Alimenti, tramite il suo profilo Instagram, ha comunicato che tornerà sicuramente ad "Amici" tra 7 giorni.