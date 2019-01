Annuncio

Albano Carrisi e Romina Power nell'ultima puntata di C'è Posta per te sono stati gli attesi ospiti. I due ex coniugi sono arrivati alla prima storia ed hanno celebrato l'amore. Sul palcoscenico degli studi Mediaset hanno portato allegria, spensieratezza e felicità.

Albano e Romina sono arrivati in studio per fare una sorpresa alla signora Annamaria. La donna originaria di Palermo è stata invitata da un amico del marito e dai suoi tre figli. Annamaria dopo la morte del marito ha perso la voglia di vivere e così, per cercarla di tirarla su, i figli hanno invitato gli artisti che hanno fatto da colonna sonora al suo fidanzamento.

Dopo la lettera letta da Maria De Filippi, Al Bano e Romina [VIDEO] hanno cercato di tirare su la donna con delle parole di conforto.

Il cantante di Cellino San Marco ha invitato la donna a reagire e le ha fatto un regalo inaspettato: "Se avrai bisogno di fare un viaggio, vieni a casa mia.

Ti ospito, da me troverai tutto quello di cui hai bisogno": L'artista statunitense invece oltre ad omaggiare Annamaria, le ha regalato un braccialetto benedetto da Papa Francesco e donatole in passato dalla Venier: "Sono sicura che Mara apprezzerà il regalo che ti ho voluto fare". Per la donna poi è arrivato dell'olio e altri regali non meglio specificati.

Al Bano e Romina intonano 'Ci sarà': canta anche Maria De Filippi

Dopo la sorpresa ad Annamaria, Al Bano e Romina Power si sono esibiti intonando le note della canzone Ci Sarà. Durante l'esibizione dei due artisti in studio è scoppiato il delirio, anche Maria De Filippi non ha potuto farne a meno e così ha intonato le parole dello storico pezzo. All'indirizzo dei due ex coniugi [VIDEO]sulla pagina ufficiale di C'è posta per te, sono arrivati numerosi commenti positivi da parte dei fan.

Al Bano s'inchina ai piedi Maria De Filippi

Albano Carrisi, poco dopo essere entrato nello studio di C'è posta per te accanto alla sua ex moglie, si è inginocchiato ai piedi della padrona di casa, baciando la mano di Maria De Filippi. Entrambe le donne hanno scelto un look elegantissimo: Romina Power era vestita di bianco e ai piedi portava uno smalto rosso fiammante con delle infradito color oro. Anche 'Queen Mary' era vestita di bianco, ma con delle scarpe nere. Al Bano invece ha puntato sul classico. Per il Leone di Cellino un vestito nero e una sciarpa sul blu con dei puntini bianchi, in testa il cantante ha sfoggiato il classico capello bianco.