A Uomini e donne è tempo di scelte finali e il primo tronista ad essersi congedato dallo studio della popolare trasmissione di Maria De Filippi è stato Andrea Cerioli il quale, questa settimana, ha rivelato il nome della corteggiatrice con la quale intende costruire un futuro insieme fuori dalla trasmissione Mediaset. Trattasi della bella Arianna la quale, senza pensarci sue due volte, ha risposto con un sonoro e decido 'sì' alla dichiarazione d'amore del tronista, dando il via a questa nuova storia.

Ma cos'è successo dopo la registrazione? I fan sono curiosi di scoprire le novità sulla coppia e possiamo dirvi che in queste ore, la bella Arianna ha fornito qualche indizio interessante sui social.

Le prime news su Andrea e Arianna dopo la scelta a U&D

Nel dettaglio, infatti, le gossip news rivelano che Arianna ha prima postato sul suo profilo Instagram uno scatto (nella sezione stories) dove la vedevamo in una camera d'albergo, poche ore dopo la fatidica scelta finale e sullo sfondo si vedevano un bel po' di valigie che, quasi sicuramente, non potevano essere soltanto le sue.

Con lei, quindi, quasi sicuramente vi era anche l'ex tronista Andrea Cerioli, con il quale ha trascorso le prime ore insieme dopo il fatidico sì finale in trasmissione.

E poi, ancora sempre la bella Arianna ha postato un altro scatto sulla sua pagina ufficiale Instagram e un dettaglio non è passato affatto inosservato. La ragazza, infatti, si è taggata presso Bologna che, come ben saprete, è la città natale di Andrea Cerioli, dove ancora vive.

Insomma, sembrerebbe proprio che dopo la scelta finale a U&D i due siano diventati inseparabili e non si esclude che questo soggiorno a Bologna sia dovuto al fatto che Andrea abbia voluto presentare la sua nuova fidanzata in famiglia dato che, come ha sempre ammesso in studio, ci tiene moltissimo ai suoi affetti e li rende partecipi di ogni momento che riguarda la sua vita sentimentale e lavorativa.

Le accuse di Gianni Sperti sulla coppia Andrea-Arianna

Tuttavia, non sono mancate le polemiche anche su questa nuova coppia che si è formata a Uomini e donne. Nel corso della scelta, infatti, sono state mosse delle accuse da parte di Gianni Sperti, il quale sosteneva che i due fossero d'accordo ancor prima di arrivare al momento della scelta finale. Il motivo? L'opinionista di Uomini e donne non ha creduto a questo amore repentino, nato e sbocciato nel giro di un mese, ipotizzando che i due si frequentassero già prima del programma.