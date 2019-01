Annuncio

Tra Barbara D'Urso e Federica Panicucci sarebbe ritornato di nuovo il sereno dopo anni e anni di gelo. E' questa la clamorosa indiscrezione che arriva in queste ore dalle pagine del sito web Panorama, il quale riporta un succulento retroscena sulle due conduttrici del Biscione che, a quanto pare, potrebbero aver messo da parte l'ascia da guerra. Tra le due, infatti, fino a poco tempo fa non correva buon sangue e in tutti i modi hanno cercato di evitarsi a vicenda, ma adesso sarebbe arrivata la resa dei conti finale. [VIDEO]

Il retroscena su Barbara D'Urso e Federica Panicucci: cosa succede a Mediaset

Nel dettaglio, infatti, stando alle indiscrezioni di Gossip riportate da Panorama, sembrerebbe che qualche tempo fa Barbara D'Urso e Federica Panicucci si sarebbero incontrate nei corridoi di Cologno Monzese che portano allo studio 11, da dove vengono trasmessi sia Pomeriggio 5 che Mattino 5.

La prima a fare un passo avanti sarebbe stata Federica Panicucci, la quale nel momento in cui si è trovata di fronte la sua collega di lavoro avrebbe esclamato: 'Prima o poi, io e te ci dobbiamo scattare un selfie eh'.

Richiesta che la D'Urso ha accolto positivamente, anche se prima ha detto alla Panicucci che vorrebbe vedersi con lei per un drink, durante il quale chiarire un po' di cose, dopodiché potranno scattarsi anche il tanto atteso selfie che manderebbe in tilt in mondo social.

Sempre Panorama, fa sapere che, qualche giorno dopo, le due si sarebbero riviste nei corridoi [VIDEO] degli studi di Cologno Monzese e anche in questo caso ci sarebbe stato uno scambio affettuoso di battute. Insomma, sembrerebbe proprio che questa volta tra le due presentatrici di Canale 5 sia ritornato di nuovo il sereno.

Esordio sottotono per La dottoressa Giò con la d'Urso

Vedremo se questo selfie tra la D'Urso e la Panicucci arriverà entro la fine di questa stagione televisiva. Intanto le due portano avanti i loro impegni televisivi.

La Panicucci è impegnata dal lunedì al venerdì con Mattino 5 e non si esclude che possa riprendere in mano anche le redini de La Pupa e il Secchione, il reality show che lei stessa ha portato al successo e che tornerà in onda da aprile in poi su Italia uno.

La D'Urso, invece, è reduce dal debutto non proprio esaltante della fiction La dottoressa Giò. La prima puntata, trasmessa questa domenica sera, ha ottenuto un ascolto netto di appena 3 milioni di spettatori con uno share che non è andato oltre la soglia del 12.80%.