Nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata de La Dottoressa Giò, che vede protagonista la conduttrice di Canale 5, Barbara D'Urso. All'indomani del primo appuntamento Tv della serie in molti, tra i fan e non della celebre presentatrice si sono detti delusi del ritorno della summenzionata serie avvenuto a discapito del programma pomeridiano 'Domenica Live'. Proprio nel corso della trasmissione domenicale, Barbara D'Urso [VIDEO] aveva introdotto la prima puntata della serie televisiva parlando al pubblico del Biscione del suo incidente avuto sul set delle riprese con Christopher Lambert.

La D'Urso rivela lo spiacevole inconveniente alle riprese della serie Tv

A parlare del tanto discusso ritorno della serie 'La Dottoressa Giò' ai telespettatori di Canale 5 è stata Barbara D'Urso, che ai microfoni di 'Domenica Live' ha confidato ai suoi sostenitori di aver avuto un infortunio sul set.

Nello specifico, parlando ad uno degli ospiti presenti a 'Domenica Live', Christopher Lambert, la conduttrice campana ha raccontato un aneddoto concernente lo spiacevole inconveniente avuto nel bel mezzo delle riprese di una scena girata con l'attore: ''Ho sentito -tac-, un grande -taccone-'', ha dichiarato la D'Urso a margine di una scena che prevedeva che l'attore le desse una spinta. Durante la suddetta scena l'attrice ha subito un pugno (involontario) da parte del collega americano in pieno petto.

'Domenica Live' ha ricevuto un taglio dei tempi della sua programmazione a beneficio del ritorno della serie televisiva 'La Dottoressa Giò', che vede protagonista proprio la conduttrice di 'Domenica Live', Barbara D'Urso. Il taglio apportato al programma domenicale di Canale 5 sembra aver deluso molti telespettatori fedeli alla conduttrice partenopea, questo è almeno quanto emerge da alcuni commenti riportati dagli utenti dei social in merito alla messa in onda della suddetta serie TV.

Barbara ha la stessa faccia di quando ascolta l’ex fidanzata di Alex Belli raccontare di come è stata sbattuta fuori di casa. #ladottoressagio — Samuele (@SamueleDex) 13 gennaio 2019

Gli ascolti della prima puntata de La Dottoressa Giò non decollano

Gli ascolti registrati dalla prima puntata de La Dottoressa Giò si sono attestati al 12,63% di share, un risultato che 'Il Fatto Quotidiano' ha definito 'un flop colossale', considerando ''il battage pubblicitario che ha preceduto la programmazione della serie TV. ''Io sono 22 anni che chiedo di fare La Dottoressa Giò. Alla fine il mio editore, che si chiama Pier Silvio Berlusconi, ha ceduto, l'ho stalkerizzato e gli ho detto -per favore, fammi fare la Dottoressa Giò-. Mi ha detto -Guarda non ce la faccio più, ti faccio fare la Dottoressa Giò, ma è una tua responsabilità [VIDEO]'', queste ultime sono le dichiarazioni rilasciate da Barbara D'Urso ai microfoni di 'Verissimo'.