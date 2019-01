Annuncio

La registrazione di Uomini e donne di ieri pomeriggio è stata a dir poco ricca di colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il tronista Andrea Cerioli si è congedato dalla trasmissione di Maria De Filippi, rivelando il nome della ragazza con la quale intende costruire un futuro insieme fuori dallo studio televisivo: Arianna. Una scelta che tuttavia è stata molto contestata in studio, in particolar modo da Gianni Sperti che ha mosso delle accuse al vetriolo nei confronti del tronista, sostenendo che sia lui che la ragazza avessero finto. [VIDEO]

Registrata la scelta di Andrea Cerioli a Uomini e donne

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne di ieri pomeriggio rivelano che Andrea Cerioli ha spiazzato tutti nel momento in cui ha confessato in studio di volersi congedare dalla trasmissione prima del tempo, senza neppure permettere a Valeria Marini di organizzare la sua scelta all'interno della villa, così come doveva essere per tutti i tronisti in carica quest'anno.

Alla fine, il tronista ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con la bella Arianna, la quale, di fronte alla dichiarazione d'amore di Andrea, è rimasta alquanto impassibile e non si è emozionata più di tanto.

La reazione della ragazza è stata positiva e così i due si sono dati il loro primo bacio ufficiale da coppia sotto la classica pioggia di petali rossi.

Peccato, però, che Gianni Sperti non abbia visto affatto di buon occhio questa storia d'amore nata ieri pomeriggio a Uomini e donne. Le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi, infatti, rivelano che Gianni è stato molto duro nei confronti di Andrea e della stessa Arianna, dicendo di non credere al fatto che i due si fossero innamorati in così poco tempo.

I sospetti di Gianni Sperti su Andrea e Arianna

In effetti, il trono di Andrea Cerioli è durato davvero pochissimo e, mentre Lorenzo e Luigi, presenti da settembre, sono ancora alla ricerca della loro donna ideale, lui si è subito congedato dalla trasmissione di Canale 5. Ebbene, secondo Gianni Sperti, Andrea e Arianna avrebbero avuto dei contatti fuori dallo studio di Uomini e donne [VIDEO]e quindi potrebbero essersi accordati sulla scelta finale registrata poi ieri pomeriggio.

Accuse che ovviamente Andrea ha subito rispedito al mittente, sostenendo che il suo trono è stato sempre limpido e cristallino nei confronti della redazione. Il pericolo di un 'Sara Affi Fella bis', però, è dietro l'angolo e in molti attendono di scoprire come si evolverà la vicenda.