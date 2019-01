Annuncio

Annuncio

Da domani, lunedì 14 gennaio, tornerà il consueto appuntamento settimanale con "Un posto al sole", e anche nelle prossime puntate non mancheranno numerosi colpi di scena [VIDEO]. Infatti, stando alle anticipazioni degli episodi fino al 18 gennaio, tra i maggiori protagonisti delle vicende della soap napoletana ci sarà Patrizio che dovrà fare i conti con la decisione di Rossella di troncare la loro relazione.

Il giovane, infatti, dopo aver lasciato Napoli per seguire un importante stage come chef, deciderà di rientrare nel capoluogo campano per fare una sorpresa alla fidanzata [VIDEO] e trascorrere così un po' di tempo insieme a lei.

Rossella, però, dopo essersi baciata con Diego, sarà in preda ai dubbi e, rimasta spiazzata dall'inatteso ritorno del fidanzato, deciderà di porre fine al loro rapporto.

Patrizio in crisi dopo essere stato lasciato da Rossella

La giovane Graziani, dopo essersi avvicinata a Diego, sarà piuttosto indecisa perché comincerà a rendersi conto di non avvertire più un profondo trasporto verso Patrizio.

Advertisement

Tuttavia, stanca di nascondersi, quando apprenderà del momentaneo rientro in città del ragazzo deciderà di affrontarlo e di porre fine alla loro relazione. Patrizio resterà indubbiamente sconvolto dalla conclusione della sua storia d'amore con Rossella, e sarà solo grazie all'aiuto di Diego se il giovane riuscirà a tornare a casa.

Giulia, intanto, sarà sempre più convinta che Adele le stia mentendo sul suo rapporto con Manlio, anche se la donna continuerà a negare di avere dei problemi con il marito. Valerio riuscirà ad ottenere il permesso di incontrare Vera in carcere, mentre Alberto firmerà il contratto che gli consentirà a tutti gli effetti di rientrare ai Cantieri.

Franco teme di non essere più considerato un super-papà dalla figlia

Serena si sottoporrà al test del Dna per il riconoscimento di paternità.

Advertisement

I migliori video del giorno

Roberto Ferri riuscirà ad ottenere la conferma come direttore generale delle Imprese Viscardi dopo aver accolto una precisa richiesta di Valerio. Marina apparirà piuttosto nervosa, perché si renderà conto che non potrà fare nulla per tenere Alberto lontano dall'azienda.

Franco, durante una vacanza sulla neve, a causa di un piccolo incidente comincerà a temere di aver rovinato la sua immagine di "super-papà" agli occhi della figlia Bianca. L'uomo, però, in un secondo momento avrà la possibilità per riscattarsi e per dimostrare alla sua bimba che è ancora un genitore infallibile.