Nella seconda settimana del mese di gennaio, torna a essere al centro delle trame della soap opera Un posto al sole il personaggio di Franco Boschi che negli ultimi tempi è stato poco presente [VIDEO]. Ci sono importanti novità nella vita del marito di Angela, che è venuto a sapere della riapertura della palestra grazie all'impegno di Ciro, la stessa persona che in passato ha tradito la fiducia del Boschi e ha contribuito al fallimento del suo progetto. Inoltre, alla Terrazza, Angela e Franco discutono in merito alla decisione di passare dei giorni sulla neve, trovando una soluzione per rendere felice Bianca.

Il marito di Angela sembra essere pronto a qualsiasi sacrificio pur di rendere felice la figlia, ma deve anche fare i conti con la disponibilità economica. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 18 gennaio rivelano che la famiglia Boschi si concede la vacanza sulla neve.

Franco, però, si trova alle prese con un piccolo infortunio e, dopo questa vicenda, crede di non essere più considerato dalla figlia un papà insuperabile. Dopo aver temuto di non essere ritenuto dalla figlia un mito, Franco riesce però a trovare il modo per riconquistare la fiducia della piccola Bianca.

Adele torna a lavorare, ma deve fare i conti con il parere opposto del marito

Nel frattempo, Alberto si diverte a mettere in imbarazzo Marina dando vita a una pesante lite alla quale pone fine l'intervento dell'imprenditore Roberto Ferri. Quest'ultimo può essere contento di essere rimasto nel suo ruolo godendo della fiducia di Valerio, sebbene debba cedere a una richiesta del padre di Vera. Adele (Sara Ricci), dal canto suo, torna a lavorare occupandosi della ristrutturazione di casa Poggi, ma deve fare i conti con la riluttanza da parte del marito Manlio che non accetta la decisione della moglie.

Patrizio a pezzi per la fine della storia con Rossella

Patrizio, invece, decide di ritornare a Palazzo Palladini, in quanto sente la mancanza della fidanzata Rossella, sebbene debba scoprire una verità inaspettata. Intanto Giulia ha dei fondati sospetti sulla sofferenza di Adele dovuta alle violenze subite dal marito, ma la donna continua a negare la verità agli occhi della consuocera. Serena, invece, si sottopone al test del Dna per ottenere l'eredità del padre [VIDEO] dopo aver fatto i conti con l'inganno dei familiari, mentre Rossella confessa la verità a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) che è a pezzi per la fine della relazione con la figlia di Michele.