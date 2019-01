Annuncio

La protesta degli allievi di Amici 18, non accenna a placarsi: la scuola più famosa d'Italia, infatti, è ancora occupata dai talenti [VIDEO]scelti all'inizio dell'anno, che chiedono la riammissione di un loro compagno eliminato a loro parere ingiustamente. Durante il daytime del 22 gennaio, Mameli e Giordana hanno chiesto che, oltre a Veronica Peparini e Alessandra Celentano, anche altri personaggi di spicco della musica e del giornalismo possano sposare la loro causa: sono stati fatti i nomi di Emma Marrone, Elisa, Roberto Benigni e Fiorella Mannoia.

Amici nel caos: i ragazzi occupano e si rifiutano di fare lezione

L'eliminazione di Marco Alimenti per mano di Timor Steffens [VIDEO], ha scatenato una protesta senza precedenti nella scuola di Amici: da sabato scorso, infatti, gli allievi hanno occupato la struttura dove solitamente studiano per ribellarsi all'esclusione del loro compagno.

Il motivo che ha spinto tutti i talenti di questa edizione ad esporsi in un modo così veemente, è molto semplice: i ragazzi non trovano giusto che il ballerino sia stato cacciato dal programma senza mai aver avuto la possibilità di fare lezione con il professore di hip-hop.

E' "Fammi studiare", l'hastag che Giordana&Co hanno scritto su decine di cartelloni e striscioni sparsi per tutta la scuola, un modo per far sentire la loro voce e chiedere che venga data un'altra chance al bistrattato Marco.

A sostenere i cantanti e i ballerini in questa "battaglia", sono soltanto Alessandra Celentano e Veronica Peparini; tutti gli altri insegnanti della commissione, infatti, hanno fatto sapere di stare dalla parte di Timor.

Oltre a tappezzare le aule, i corridoi e lo studio dove ogni sabato si esibiscono di cartelli di protesta, i ragazzi di Amici 18 hanno posto un out-out ai prof: faranno lezione esclusivamente con chi sta dalla loro parte, agli altri verrà risposto "no" ogni volta che ci sarà la richiesta di incontrarsi per preparare un'esibizione.

I ragazzi di Amici fanno sul serio: contattati alcuni artisti per la protesta

Nel corso del daytime trasmesso su Canale 5 il 22 gennaio, i talenti della scuola hanno fatto un'importante comunicazione ufficiale: tramite la voce di Mameli, i ragazzi di Amici hanno chiesto ad alcuni artisti di metterci la faccia per sostenere la loro battaglia.

I cantanti e i ballerini della scuola, dunque, hanno interpellato sia big della musica che scrittori e giornalisti per far sì che la loro protesta possa avere un lieto fine, e che Marco Alimenti sia riammesso nella classe.

I personaggi che Giordana&Co hanno chiesto di poter incontrare per esporre la loro teoria del "Fammi studiare", sono: Fiorella Mannoia, Roberto Vecchioni, Elisa, Emma Marrone, Roberto Benigni, Roberto Saviano ed alcune penne dei quotidiani più importanti come Marco Travaglio.

Durante lo speciale del 26 gennaio, probabilmente scopriremo se qualcuno degli artisti richiesti ha accettato di schierarsi dalla parte degli allievi di Amici, perorando pubblicamente la loro causa a favore dello studio come diritto di tutti.