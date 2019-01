Annuncio

Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera 'Un posto al sole', in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45. Il pubblico dovrà fare i conti con nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali [VIDEO] nelle puntate fino al primo febbraio. Un esempio si ritrova in Elena Giordano che pensa di aver ritrovato la stabilità dopo aver incontrato Valerio. Quest'ultimo, però, ha un passato che potrebbe "ricomparire" nella sua vita e mettere a rischio la relazione con la figlia di Marina, soprattutto dopo che Vera è finita in carcere per l'omicidio di Veronica.

Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio rivelano che il rapporto tra Elena e Valerio deve superare ulteriori ostacoli. Roberto, invece, si è trovato a lottare tra la vita e la morte dopo aver accusato un malore che ha fatto temere il peggio riguardo il suo stato di salute.

Arriva nella città di Napoli l'ex moglie del Viscardi, tornata nella vita dell'uomo per rassicurarsi delle condizioni della figlia, dopo che questa è venuta a conoscenza della sua "schizofrenia".

Elena scopre di essere incinta

Elena si trova alle prese con un improvviso malore, giustificato dal fatto che la donna è in dolce attesa, ma ha dei dubbi in merito alla decisione di informare il compagno. Michele, dal canto suo, si vede costretto a sottostare agli ordini di Scheggia ma riceve un video che potrebbe risolvere la situazione. Elena, invece, deve fare i conti con l'assenza di Valerio impegnato nell'incontro con l'ex consorte. La figlia di Marina si trova sul punto di raccontare la verità al compagno. La donna si vede impedita la possibilità di rendere partecipe della situazione il padre di Vera in seguito alla presenza di Simona, che costringe Elena a fare un passo indietro.

Il ritorno di Prisco

Inoltre, Michele viene a sapere del gesto di ribellione compiuto dall'amico di Mimmo e si sente sicuro di fare la scelta giusta disattendendo alle richieste di Scheggia. Valerio, invece, decide di parlare con Simona riguardo alla situazione di Vera: il Viscardi instaura un rapporto pacifico con l'ex consorte, mentre la convivenza tra Renato e Raffaele si fa sempre più difficile. I telespettatori vedono ritornare una vicenda legata al passato e riguardante il personaggio di Prisco, che ha reso impossibile la vita di Franco, costretto a chiudere la palestra. Infine Elena, dopo aver annunciato ad Alice di essere incinta, è sicura di poter risolvere le incomprensioni con Valerio, mentre Boschi confida sull'aiuto di Niko [VIDEO].