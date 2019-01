Annuncio

Annuncio

Lunedì 14 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola [VIDEO], 'Il Segreto' che vede nuovi colpi di scena nella vita dei protagonisti principali. L'attenzione continua a essere posta intorno al personaggio di Carmelo che soffre per la moglie alle prese con le lettere anonime contenenti delle minacce da parte di uno sconosciuto. Il sindaco del paese di Puente Vjejo ha tentato in ogni modo di aiutare la consorte che, però, ha voluto nascondere le sue perplessità al marito cercando di parlare di questa situazione solamente all'amica Irene.

Carmelo, dal canto suo è venuto a sapere delle bugie raccontate dalla maestra ed è stanco della vicenda al punto che vuole trovare una situazione tale da aiutare una volta per tutte la moglie Adela.

Advertisement

Gli spoiler delle puntate che vanno fino a venerdì 18 gennaio rivelano che Carmelo e Severo proseguono nelle indagini per scoprire il nome della persona che possa aver scritto dei biglietti anonimi nei confronti della consorte. Il primo cittadino decide di informare Raimundo in merito ai suoi sospetti sul conto della Montenegro in quanto si dice certo della possibilità di un coinvolgimento della Montenegro nella vicenda che riguarda Adela.

Carmelo si rende conto dei gravi pericoli che corre la moglie e ingaggia una scorta

Irene ha avuto modo di controllare le lettere scritte da una persona anonima e la giornalista ha potuto constatare l'estraneità della matrona. Il padre di Emilia, dal canto suo non ha i dubbi riguardo all'innocenza della moglie in quanto non sarebbe capace di un simile gesto.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nel frattempo aumenta la paura di Adela poiché la moglie di Carmelo scopre che l'amica Leticia ha ricevuto un'aggressione da parte di uno sconosciuto prima di salire su un treno diretto verso Puente Viejo. L'amico di Severo si rende conto dei rischi che corre la moglie e mostra l'intenzione di ingaggiare una scorta che possa prendere le difese della moglie.

Irene crede che lo stalker provenga dalla città di Barcellona

Nel frattempo Raimundo (Ramon Ibarra) legge la lettera di Francisca e crede che la consorte possa trovarsi in serio pericolo mentre Fe pretende delle spiegazioni dall'amica Julieta (Claudia Galan). Inoltre Carmelo e Severo informano il padre di Emilia del coinvolgimento della matrona [VIDEO] in merito ai biglietti anonimi mandati ad Adela. Infine Irene racconta l'ipotesi che lo stalker della moglie del sindaco di Puente Viejo possa provenire da Barcellona.