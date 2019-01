Annuncio

Annuncio

Dopo tre puntate consecutive dedicate al Trono Over, oggi 31 gennaio il Trono Classico di Uomini e donne sbarcherà su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Si tratta di una puntata molto attesa dai fan, soprattutto da chi è solito sbirciare le anticipazioni relative alle registrazioni effettuate negli studi Elios di Roma. Quanto andrà in onda oggi pomeriggio, infatti, sarà relativo all'appuntamento in studio dello scorso 12 gennaio, durante il quale Andrea Cerioli ha fatto un annuncio inaspettato: non ha voluto attendere di effettuare la scelta in villa, come accordato con la redazione fin dal primo momento.

Poiché aveva già le idee chiare sula ragazza da frequentare anche lontano dalle telecamere, il tronista si è detto pronto a comunicare la propria decisione con largo anticipo rispetto ai tempi.

Advertisement

La puntata odierna sarà ampiamente caratterizzata dal trono di Andrea Cerioli ma ci sarà spazio anche per il collega Lorenzo Riccardi, sempre più confuso tra le sue corteggiatrici Claudia e Giulia.

Uomini e donne anticipazioni: Andrea sceglie Arianna

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News, Andrea Cerioli ha informato la redazione di voler scegliere prima della puntata serale in villa. Sono quindi state chiamate in studio Federica e Arianna, che fin dall'inizio hanno mostrato reazioni diverse. La prima è apparsa preoccupata e nervosa, mentre la seconda era molto tranquilla al punto da diventare oggetto dei sospetti di Gianni [VIDEO]. Quest'ultimo ha insinuato che lei e Andrea fossero già d'accordo ma la corteggiatrice ha precisato di essere così serena perché l'ultima esterna è andata benissimo.

Advertisement

Successivamente anche Cerioli ha replicato alle accuse, dicendosi dispiaciuto se il pubblico non si è emozionato come è accaduto a lui. Ha quindi spiegato di avere le idee chiare e di non voler procedere oltre, illudendo inutilmente una ragazza. Tale informazione è stata poi data a Federica, che ha appreso di non essere la scelta di Andrea. È quindi entrata Arianna, alla quale Cerioli ha spiegato di avere sentito grande complicità fin dall'inizio. Il tradizionale bacio e la cascata di petali rossi hanno poi sancito la decisione finale: Arianna Cirrincione è la scelta!

Lorenzo Riccardi ancora indeciso

Le anticipazioni di Witty Tv segnalano che nella puntata di Uomini e donne di oggi 31 gennaio ci sarà spazio anche per Lorenzo Riccardi e le sue corteggiatrici. Dopo la finta scelta andata in onda la scorsa settimana, il tronista ha dovuto fare i conti con la delusione di Claudia e Giulia [VIDEO]. Per questo ha raggiunto la prima nel vivaio di famiglia e successivamente la coppia si è recata in spiaggia dove lui ha chiesto scusa alla ragazza, confermandole di essere molto interessato.

La Dionigi lo ha messo in guardia ma alla fine è scattato un nuovo bacio appassionato. Con Giulia le esterne sono state persino tre, dato che Lorenzo l'ha raggiunta anche in camerino e in albergo per farsi perdonare. Non ancora soddisfatto, si è recato anche a Torino dove ha passato dei piacevoli momenti, apprendendo qualcosa in più sulla vita della corteggiatrice. E anche in questo caso è scattato il bacio, al punto che Riccardi in studio ha confessato di essere ancora molto confuso in vista della scelta.