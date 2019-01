Annuncio

Proseguono le vicende dei protagonisti di 'Un Posto Al Sole' ambientato a Palazzo Palladini, vicende [VIDEO]che riescono sempre a mettere lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 28 gennaio all'1 febbraio, mettono in evidenza come i personaggi principali tornino a fare i conti con il loro passato come dimostra il caso di Franco Boschi che ripensa a quanto avvenuto con Gaetano Prisco. Quest'ultimo ha costretto il padre di Bianca a chiudere la palestra, dopo aver ricevuto delle continue minacce da parte dell'usuraio che hanno portato l'uomo a rinunciare al sogno della sua vita.

L'intento del marito di Angela è sempre stato quello di aiutare i ragazzi provenienti da una realtà difficile ad essere reindirizzati verso la giusta strada. Il Boschi ha accettato l'offerta di Ciro, il quale gli ha proposto di tornare a lavorare in palestra in qualità di coach, dividendosi con l'attività lavorativa svolta in garage.

Il marito di Angela, però, vive dei momenti di tensione, dopo essere venuto a sapere delle intenzioni di Prisco, il quale intende ottenere gli arresti domiciliari. Franco ha paura di cacciarsi di nuovo nei guai ma può giovare dell'aiuto di Niko che tiene aggiornato il cognato riguardo agli sviluppi della situazione.

L'arrivo dell'ex moglie di Valerio, Elena scopre di essere incinta

Nel frattempo, Elena si trova alle prese con una spiazzante scoperta che la lascia di stucco, così come Valerio che non prende nel migliore dei modi la lieta notizia. La causa si ritrova nell'arrivo improvviso di Simona, ex moglie del Viscardi, venuta per ristabilire un rapporto con Vera e far sentire alla figlia la propria vicinanza. La presenza della donna provoca la preoccupazione della figlia di Marina, ansiosa che possa terminare la storia con Valerio.

Michele, invece, deve seguire le direttive di Scheggia per continuare a lavorare in radio.

La convivenza tra Renato e Raffaele diventa sempre più esplosiva

Alex, invece, è scoperta da Anita proprio nel momento in cui ha cercato di seguire i movimenti della ragazza in modo da riportare delle notizie all'amico Vittorio. Inoltre non si capiscono le reali intenzioni di Simona, tornata a Napoli nel momento in cui Valerio ha ereditato i beni di famiglia, mentre Angela riceve un messaggio che la riporta ad un periodo buio del suo passato. La convivenza tra Renato e Raffaele, invece, con il passare dei giorni, diventa sempre più difficile mentre Roberto è indeciso se incontrare nuovamente Vera sia la scelta giusta oppure no [VIDEO].