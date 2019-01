Annuncio

Continua su Rai 1 [VIDEO] la messa in onda degli episodi della prima stagione de La Compagnia del cigno, la Serie TV che racconta la vita e le difficoltà di alcuni giovani allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Lunedì 21 gennaio, infatti, andrà il onda in prime time su Rai 1 la quarta puntata in cui verranno trasmessi il settimo e l'ottavo episodio, rispettivamente intitolati "Insieme" e "La notte di Matteo". Coloro che non avranno la possibilità di seguire la nuova puntata della serie tv potranno sempre rivederla in replica sui canali ufficiali della tv di Stato.

Dove vedere la replica della quarta puntata

Nel dettaglio vi segnaliamo che la replica della quarta puntata de La compagnia del cigno [VIDEO] sarà disponibile sia in televisione che in streaming.

Sul web, infatti, si potrà vedere sul sito on demand di Rai Play, dove è possibile trovare un'intera sezione dedicata alla serie. In tale pagina sono presenti tutti gli episodi della fiction andati in onda fino ad ora ed in più è possibile trovare alcune clip extra dedicate al cast e al making of degli episodi. Vi ricordiamo che dal sito Rai Play potete anche scaricare una app gratuita attraverso la quale guardare tutti gli show e tutte le fiction Rai anche da smartphone e tablet.

La replica televisiva della quarta puntata, sarà trasmessa su Rai Premium venerdì alle ore 21.20 e lunedì 28 gennaio alle 24.00.

Matteo non accetta la morte della madre

Le anticipazioni della quarta puntata della serie con Anna Valle e Alessio Boni, ci segnalano che Daniele cercherà di convincere Marioni a non arrabbiarsi eccessivamente per le assenze di suo nipote, ma l'insegnante non vorrà sentire ragioni.

Il tutto si risolverà quando Matteo confesserà a Luca di avere problemi ad accettare la morte della madre, deceduta tempo prima ad Amatrice. Nel frattempo Luca ed Irene, dopo essere ritornati insieme, si conforteranno a vicenda per la morte della piccola Serena. Al conservatorio i rapporti fra Matteo, Domenico e Barbara non miglioreranno.

Le anticipazioni dell'ottavo episodio ci suggeriscono che Luca cercherà di provocare Matteo per farlo reagire, ma il giovane non cadrà nel suo tranello. Il rapporto fra Domenico e Barbara non migliorerà, anzi peggiorerà quando il giovane deciderà di rinunciare al concerto di fine anno per non vedere la ragazza. L'unica persona che riuscirà a stare vicino a Matteo sarà Sofia anche se la presenza della giovane, a lungo andare, finirà per irritare il ragazzo di Amatrice.