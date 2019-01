Annuncio

Prosegue senza sosta su Rai 1 [VIDEO] il successo di una delle fiction più amate dai telespettatori italiani, "Che Dio ci aiuti 5". Stasera, giovedì 17 gennaio, andrà in onda la seconda puntata della quinta stagione, in cui saranno trasmessi due episodi del tutto inediti, intitolati "Il cuore in soffitta" e "Ultima occasione". Se per caso non avrete modo di vedere la seconda puntata in televisione, sappiate che potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali della Rai.

Dove vedere la replica della seconda puntata di 'Che Dio ci aiuti 5'

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della seconda puntata di "Che Dio ci aiuti 5 [VIDEO]" con Elena Sofia Ricci, sarà disponibile sia sul web che in televisione.

La replica televisiva, infatti, verrà trasmessa su Rai Premium, domenica 20 gennaio alle 21.20 e mercoledì 23 gennaio alle ore 23.20. Ricordiamo a tutti gli appassionati della serie che, sempre su Rai Premium, stanno andando in onda, in questo momento, anche le repliche della stagione 4 della serie, ogni domenica a partire dalle 19.10.

Per quanto riguarda la replica in streaming della seconda puntata, sarà possibile trovarla sul sito on demand Rai Play, alla pagina dedicata interamente a "Che Dio ci aiuti 5". In tale sezione, inoltre, potrete trovare, non solo tutti gli episodi della quinta stagione ma anche tutti quelli delle precedenti 4. Inoltre il sito Rai Play mette a disposizione degli utenti anche un'app da scaricare facilmente e da usare sui dispositivi mobili, che permette la visione dei contenuti Rai anche quando si è fuori casa e non si ha a disposizione un pc.

Anticipazioni

Le anticipazioni della seconda puntata di "Che Dio ci aiuti 5" ci segnalano che, nel terzo episodio, Ginevra inizierà a frequentare un ragazzo che sta per sposarsi, facendo andare su tutte le furie Suor Angela. Nico si innamorerà di Maria che dimostrerà di contraccambiarlo ad intermittenza. Nel frattempo, Suor Angela scoprirà un terribile segreto legato al passato della nuova novizia, Ginevra. All'ospedale, Valentina comincerà lentamente a riprendersi, affermando di non aver tentato il suicidio, ma nessuno crederà alle sue parole.

Le anticipazioni del quarto episodio ci suggeriscono che Suor Angela scoprirà che è stato Gabriele a mettere in pericolo Valentina e deciderà di indagare su di lui per capirne il motivo. Nel frattempo, Ginevra deciderà di confidarsi con Suor Angela, rivelandole alcuni dolorosi aneddoti del suo passato.