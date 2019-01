Annuncio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riportano che il matrimonio tra Nicoletta e Riccardo sarà l’evento principale delle puntate della settimana dal 14 al 18 gennaio, ovviamente alle 15,30 su Rai Uno. Tuttavia la ormai forte dipendenza dagli antidolorifici del giovane Guarnieri sarà poi motivo di grande delusione per la ragazza, che si sentirà tradita per non esserne stata messa a conoscenza direttamente da lui. L’abito da sposa di Nicoletta è stato commissionato ad Agnese Amato: appena saputo, Adelaide andrà da lei per verificare la bontà del suo lavoro.

Nel frattempo in negozio, dove Vittorio ha organizzato una lotteria, verrà assunta come nuova venere Irene Cipriani, al posto proprio di Nicoletta.

Il Paradiso delle Signore: il sospetto di Agnese

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore [VIDEO] in onda martedì 15 gennaio vedremo che Clelia Calligaris scoprirà che a Milano è arrivato suo marito Oscar: presa dal panico la donna penserà persino di fuggire, cosa alla quale Luciano si dirà contrario invitandola ad affrontare l’uomo per sapere che cosa vuole ancora da lei.

Nel frattempo Agnese, al lavoro sull’abito nuziale di Nicoletta, comincerà a intuire che c’è qualcosa tra Elena e Salvatore, mentre le veneri inizieranno una competizione tra di loro su chi sarà quella che riuscirà a vendere il maggior numero di biglietti della lotteria organizzata dal loro titolare Vittorio, il quale proverà a convincere Riccardo a confessare alla futura moglie il suo problema con gli antidolorifici.

La situazione di Riccardo verrà però nascosta a Luciano: Silvia e Nicoletta riterranno infatti opportuno non informare l’uomo già alle prese con i problemi di Clelia con suo marito, che è riuscito nel suo intento di rintracciarla e obbligandola quindi a doverlo incontrare faccia a faccia nonostante la paura che la donna prova nei suoi confronti. Intanto Salvatore deciderà di star lontano da Elena per non far vedere cosa prova davvero per lei.

Il matrimonio di Nicoletta e Riccardo

Le ultime due puntate della settimana saranno quelle più ricche di colpi di scena, come le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore [VIDEO] puntualmente raccontano. In particolare, il fatto più eclatante sarà la forte delusione di Nicoletta nei confronti di Riccardo, sempre a proposito della sua dipendenza dagli oppiacei: la ragazza sarà così abbattuta da pensare persino di annullare le nozze, cosa che non farà su consiglio di Marta. Sarà però il giovane Guarnieri ad avere i più grossi dubbi, in quanto il rimorso della notte di passione con Ludovica sarà un tarlo molto grosso nella sua mente. Anche per Salvatore la situazione sentimentale virerà verso il rimorso e la preoccupazione, tanto che penserà persino di andar via da Milano per stare lontano da Elena.

Comunque arriva finalmente il giorno del matrimonio di Nicoletta e Riccardo: l’inizio della cerimonia sarà durante l’episodio di venerdì, ma come potrà finire sarà di certo una sorpresa visto che la prima persona che si avvicinerà alla sposa appena giunta in chiesa sarà proprio Ludovica, cosa farà? Lo scopriremo con le prossime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.