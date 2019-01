Annuncio

Nuovo spazio dedicato a Il Segreto [VIDEO], la popolare soap opera iberica scritta da Aurora Guerra. Da un paio di settimane lo sceneggiato va in onda anche la domenica pomeriggio con degli ascolti poco soddisfacenti. Tuttavia, dopo l'uscita di Emilia ed Alfonso Castaneda, a Puente Viejo sono arrivati tre nuovi personaggi: stiamo parlando di Isaac, Antolina e successivamente anche Elsa. Stando alle anticipazioni, l'ex cameriera organizzerà un piano per tenersi stretto il carpentiere: farà finta di togliersi la vita.

Quest'ultimo, anche se è follemente innamorato della Guerrero sarà costretto a convolare a nozze con la complice di Jesus.

Spoiler Il Segreto: Antolina aspetta un bambino di Isaac

Negli episodi de Il Segreto trasmessi la scorsa settimana in Italia, i telespettatori hanno assistito alla ricomparsa di Elsa.

Quest'ultima, infatti, è stata ritrovata viva ma in gravi condizioni sulle rive del fiume. Antolina, quindi, dovrà farsi da parte col carpentiere. Tuttavia, però, gli spoiler delle prossime puntate rivelano che accadrà il contrario, infatti Isaac e la sua promessa sposa si allontaneranno ancora una volta: tra pochi giorni, infatti, l'ex cameriera confesserà al Guerrero di aspettare un bambino. In un primo momento il ragazzo farà finta di nulla mantenendo il segreto e continuando ad occuparsi del suo lavoro. Successivamente, però, il nuovo arrivato sarà messo con le spalle contro il muro: l'ex ancella, infatti, inscenerà un suicidio costringendo Isaac a prendersi le sue responsabilità, ovvero di fare da padre al futuro nascituro. A quel punto l'amico di Matias Castaneda sarà costretto a chiederle la mano per riparare all'errore commesso.

Il Segreto: Isaac si sposa con Antolina, Elsa prova a bloccare le nozze

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto [VIDEO] che verranno trasmesse su Canale 5 tra la fine di gennaio e inizio febbraio 2019, rivelano che Antolina verrà sbugiardata. Nel dettaglio, quando Elsa riacquisterà le forze inizierà ad indagare sulla sua ex inserviente: la ragazza scoprirà che la rivale in amore e il fratello Jesus erano d'accordo per ucciderla. Isaac, però, non crederà alle parole della Laguna mantenendo la promessa fatta ad Antolina. A quel punto Elsa cercherà di fermare la cerimonia nuziale, ma alla fine i due si sposeranno. Il momento di gioia però durerà pochissimo perché la Laguna molto presto la smaschererà e si ricongiungerà col suo amato.