La terza settimana del mese di gennaio con la soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso Delle Signore' prepara i milioni di telespettatori italiani a nuovi colpi di scena [VIDEO]. In particolare l'attenzione viene posta sul personaggio di Riccardo le cui fragilità si rivelano devastanti in quanto gli fanno commettere dei gravi errori. Il figlio di Umberto tradisce Nicoletta con Ludovica che si prende gioco della debolezza del fratello di Marta ingannando l'uomo, vittima del piano dell'ex fidanzata.

Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio svelano che c'è grande attesa per un evento unico come il matrimonio di Riccardo e Nicoletta. Quest'ultima, però, decide di far saltare la cerimonia fuggendo dall'altare in quanto è venuta a conoscenza del tradimento dello sposo.

La giovane donna mostra la sua disperazione in quanto pensava di aver trovato l'uomo e scoppia in lacrime tra le braccia del padre pronto a trovare una soluzione per la figlia. Riccardo si dimostra incapace di prendersi le responsabilità e arriva a confessare a Vittorio e Marta di aver trascorso la notte in compagnia di Ludovica.

Umberto vuole far pubblicare un articolo

Inoltre l'ex fidanzato di Nicoletta informa il padre della sua tossicodipendenza mentre Spinelli trova un modo per approfittare di questa situazione scandalosa. L'uomo non perde tempo e si accinge a informare l'amico giornalista in modo che tutta la vicenda possa essere riportata sui giornali con l'intento di mettere in cattiva luce una famiglia stimata come i Guarnieri. Dopo la pubblicazione dell'articolo, Umberto va su tutte le furie e non riesce a controllare la rabbia mentre Elena e Salvatore hanno paura che Aldo possa essersi accorto della loro relazione.

Vittorio, dal canto suo si impegna per organizzare un'iniziativa benefica; Riccardo viene a sapere dell'intenzione del padre di fare un articolo diffamatorio nei confronti di Nicoletta.

Luciano si scontra con Guarnieri

I Cattaneo vivono una situazione complessa e rimane sconvolta dalla pubblicazione dell'articolo nei confronti di Nicoletta; novità importanti, invece, sono presenti nella vita di Elena che propone al fidanzato di recarsi a Biella. Nel frattempo Luciano vuole difendere in tutti i modi la figlia ed è pronto a ricattare Umberto in modo che quest'ultimo accetti di non pubblicare l'articolo diffamatorio. Il Guarnieri si vede costretto a bloccare la pubblicazione; infine Federico finge di essere il fidanzato di Roberta [VIDEO].