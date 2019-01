Annuncio

Oggi 17 gennaio è stata registrata una nuova puntata del popolarissimo e seguitissimo dating show Uomini e Donne [VIDEO], condotto ed ideato dalla ''queen'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Come al solito è stata una puntata ricca di colpi di scena per quanto riguarda i tronisti Teresa, Luigi, Lorenzo ed Ivan. In particolare, le ultimissime anticipazioni rilasciate dal sito web ''Il Vicolo Delle News'', parlano di un'imminente addio di Teresa Langella che, durante la puntata, avrebbe dichiarato: ''Questa è la mia ultima puntata, nei prossimi giorni ci sarà la scelta.'' Una decisione improvvisa che ha sorpreso tutti, perché avvenuta dopo un bacio molto passionale avvenuto con Antonio.

Nell'ultima puntata registrata qualche giorno fa era avvenuto uno dei baci più passionali mai dati nel programma del ''biscione'' Mediaset, e questo lasciava presupporre che il favorito fosse Andrea Dal Corso, prima del colpo di scena di oggi, ma non è tutto perché la puntata è stata ricca di notizie interessanti per gli appassionati di U&D.

Anticipazioni Uomini e Donne, Teresa prepara l'addio: ''Ultima puntata per me''

Nel dettaglio, la puntata di oggi si fonda sul finale della scorsa registrazione, nella quale Antonio aveva deciso di abbandonare lo studio dopo il bacio ''piccante'' di Teresa con Andrea. Dopo la puntata [VIDEO], la bella napoletana ha subito cercato di risolvere questa accesa discussione, andando personalmente a parlare con Antonio infilandosi all'interno della sua macchina. Senza ottenere successo però, perché il corteggiatore ha rifiutato categoricamente di parlare con lei. Poi durante la settimana, la tronista si è recata nella palestra in cui si allena, anche qui però ha ottenuto un buco nell'acqua. L'ultimo tentativo è stato fatto recandosi a casa del corteggiatore che alla fine ha ceduto scegliendo di incontrare Teresa per fare pace dopo il caos della scorsa settimana.

L'ultima esterna è stata quella che ha sancito un bacio molto passionale che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico presente in studio. Al termine della visione dell'esterna, Teresa ha dato l'addio dichiarando: ''Questa è la mia ultima puntata, nei prossimi giorni farò la mia scelta.'' Come più volte ribadito dalla redazione, quest'anno le scelte saranno effettuate dopo due giorni in una villa, con entrambi i corteggiatori presenti. Tra qualche giorno, dunque, sapremo chi sia la scelta tra Antonio e Andrea.

Uomini e Donne, caos per Luigi

Nel corso della registrazione c'è stato spazio anche per Luigi che pare stia vivendo un autentico caos: dopo l'arrivo di Giorgia lei sembrava essere la naturale scelta, ma alcuni aspetti del suo carattere pare non siano tanto graditi a Luigi. In settimana il tronista ha convocato tutte e tre le corteggiatrici, per chiedere spiegazioni in merito alla loro scarsa partecipazione. Al termine del litigio tutte le ragazze sono andate via, con l'eccezione di Giorgia che è scoppiata in lacrime.

Maria, poi, ha annunciato l'entrata in scena di una nuova corteggiatrice di nome Valentina, che è stata già portata in esterna da Luigi. La loro uscita è durata ben 7 ore e ha sorpreso Mastroianni. Chi sceglierà tra Sonia, Giorgia, Irene e Valentina? Lo sapremo nelle prossime registrazioni del trono classico.