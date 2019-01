Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovela scritta da Aurora Guerra [VIDEO] in onda sulle reti Mediaset. Le trame degli appuntamenti in onda nelle prossime settimane si soffermano su Gonzalo Castro, interpretato dall'attore spagnolo Jordi Coll. L'uomo, infatti, si alleerà con Raimundo Ulloa per sbarazzarsi definitivamente di Fernando Mesia.

Fernando confessa a Gonzalo di amare ancora Maria

Le conseguenze del ritorno di Gonzalo a Puente Viejo saranno al centro delle puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi.

Il nipote di Raimundo (Ramob Ibarra) chiederà un grandissimo favore a Fernando Mesia (Carlos Serrano) dopo aver finto di uccidere Donna Francisca (Maria Bouzas). Il marito di Maria, infatti, pretenderà che il Mesia taccia su ciò che ha visto e gli consegni la parte dell'eredità di Maria Castaneda.

Advertisement

Dopodiché organizzerà un piano con Raimundo per eliminare il figlio di Olmo.

Le trame svelano che quest'ultimo chiederà a Gonzalo informazioni su Maria dopo aver saputo che si trova nascosta in un posto sicuro per elaborare il lutto della perdita di Esperanza e Beltran. Infine gli confesserà di non avere mai smesso di amarla e gli ricorderà di essere stato il primo a metterle la fede al dito.

Gonzalo e Raimundo contro Fernando Mesia

Le anticipazioni delle puntate delle prossime settimane [VIDEO] de Il Segreto svelano che Gonzalo esigerà che il Mesia faccia il possibile per recuperare la cifra stabilita sottolineando di non essersi sporcato le mani di sangue senza un valido motivo. Dall'altro canto il diabolico figlio di Olmo Mesia prenderà del tempo utile per pensare alla strana richiesta.

Advertisement

I migliori video del giorno

A questo punto il figlio di Pepa insisterà e chiederà a Fernando di liquidare la somma pattuita affermando che ha intenzione di rifarsi una vita in un'altra località.

Matias (Ivan Montes), intanto, informerà Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) che Beltran e Esperanza sono deceduti in un incendio presumibilmente appiccato dalla matrona a Cuba. Alla Casona Julieta (Claudia Galan) e Saul nutriranno delle perplessità su Gonzalo tanto da convincere Prudencio (Jose Milan) a collaborare dopo aver udito altre discussioni tra Fernando e Gonzalo. Proprio quest'ultimo si vedrà di nascosto con Raimundo per approfondire ulteriormente il piano per liberarsi del Mesia. Il duo riuscirà nel loro intento? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.