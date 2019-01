Annuncio

Tra le coppie maggiormente longeve nate all'interno dello studio di Uomini e donne, vi è sicuramente quella composta da Cristian e Tara. I due sono felicemente sposati da diversi anni ma in queste ore stanno facendo molto discutere le dichiarazioni di Deianira, ex concorrente dell'Isola dei famosi, la quale sui social ha rivelato di aver ricevuto delle conversazioni da parte di un'attrice di film per adulti, che avrebbe avuto un flirt con l'ex tronista del programma sentimentale di Canale 5. [VIDEO]

Le indiscrezioni su Cristian Gallella che mettono in crisi Tara

Deianira, sul suo profilo ufficiale Instagram, infatti ha confessato di aver ricevuto gli screen delle conversazioni che ci sarebbero stati tra quest'attrice a luci rosse, di cui però non ha voluto fare il nome e Cristian Gallella. Addirittura ha aggiunto che il giorno dell'addio al nubilato, Cristian lo avrebbe trascorso parlando per ben quattro ore con questa persona: a dimostrazione di quello che ha dichiarato Deianira sui social ci sarebbero le conversazioni.

Stando a quello che ha raccontato l'ex protagonista dell'Isola dei famosi, dopo aver raccontato questa sua versione dei fatti sui social, Tara l'avrebbe subito contattata per avere tutto il materiale a disposizione e quindi capire direttamente se questa fosse la verità oppure no.

Deianira ha poi aggiunto che ci sarebbero anche dei messaggi vocali, i quali testimonierebbero il fatto che il soggetto in questione è proprio l'ex tronista di Uomini e donne.

Nel suo messaggio social, poi, Deianira ha aggiunto che al più presto avrebbe fornito tutte le spiegazioni del caso a Tara ma al tempo stesso ha chiesto a Cristian di essere sincero con sua moglie e dopo aver dato tutti questi indizi, spera che possa dirgli lui stesso la verità dei fatti.

La bomba di Deianira su Cristian Gallella

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane, va detto che questa non sarebbe la prima crisi che Cristian e Tara si troverebbero ad affrontare. Già in passato, infatti, i due ex protagonisti di Uomini e donne avevano dovuto affrontare un momento di forte crisi: addirittura erano arrivati al punto di dirsi addio ad un passo dal matrimonio. [VIDEO]

In quel caso, però, Cristian e Tara riuscirono a superare la loro crisi e successivamente coronarono il loro sogno d'amore.

Cosa succederà questa volta? Tara andrà a fondo e scoprirà tutta la verità su queste conversazioni di cui parla Deianira? Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi del caso.